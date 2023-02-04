Резников о танковой коалиции: в скором времени мы будем приветствовать Leopard, Challenger и Abrams на украинской земле

Мировая танковая коалиция в поддержку Украины активно развивается. В скором времени ВСУ получат современные танки Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

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Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что танков будет очень много.

"Официально: танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы" на украинской земле. Их очень много", – написал Резников.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе "Рамштайн" в Германии, 12 стран согласились поставить Киеву свыше 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

Кроме этого, 25 января президент США Джо Байден официально заявил об отправке в Украину первой партии танков M1 Abrams. Речь идет о 31 боевой машине на сумму 400 миллионов долларов.

Перед этим, 15 января, Великобритания официально объявила о передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Также западные СМИ пишут, что в Париже рассматривают возможность предоставления Украине боевых танков Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу еще нет.

31 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок. Также Киев рассчитывает на французские танки Leclerc, решения о передаче которых пока нет.

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