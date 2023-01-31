Кулеба рассказал, сколько западных танков Украина получит во время первой волны поставок

Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок. Также Киев рассчитывает на французские танки Leclerc, решения о передаче которых пока нет.

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Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, проукраинская танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

"Еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы, потому что некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", – заявил глава МИД.

По его словам, Украина продолжает работать над расширением этой танковой коалиции, а также увеличением вкладов уже заявленными участниками.

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Также глава МИД затронул тему других вооружений и отметил, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать "решительность и последовательность".

"ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства. Партнеры знают о типах вооружений, в которых мы еще нуждаемся. В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км" , – сказал Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии 12 стран согласились поставить Киеву свыше 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

Кроме этого, 25 января президент США Джо Байден официально заявил об отправке в Украину первой партии танков M1 Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин на сумму 400 миллионов долларов.

Перед этим, 15 января, Великобритания официально объявила о передаче Украине 14 британских танков Challenger 2.

Также западные СМИ пишут, что в Париже рассматривают возможность предоставления Украине французских боевых танков Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу еще нет.

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