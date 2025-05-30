"Аномальная зона": названы российские регионы, которые побили рекорды потерь в войне против Украины

Потери армии РФ в войне против Украины распределяются крайне неравномерно между регионами страны-агрессора. По числу смертей в так называемой СВО с большим отрывом лидирует республика Тыва, далее следуют Бурятия и Алтай.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании BBC, проведенном совместно с "Медиазоной" и волонтерами. Расследователям удалось установить имена 110 608 военных РФ, погибших на фронте.

Как говорится в статье, потери ВС РФ распределяются между регионами крайне неравномерно. В частности, для мужчин из Алтая и Тывы вероятность погибнуть в "СВО" в 30-40 раз выше, чем для москвичей.

Журналисты проанализировали последние данные о погибших в пересчете на 10 тыс. мужчин в регионах и пришли к выводу, что по числу потерь с большим отрывом лидирует Тыва (120 смертей на каждые 10 тыс. мужчин). Следом идут Бурятия (91 смерть) и Алтай (89).

При этом в республике Алтай почти половина всех погибших– добровольцы, подписавшие контракты с армией РФ после 2022 года. А в Тыве каждый четвертый погибший – осужденный, отправленный воевать из колонии.

Так, эта республика более десяти лет занимает первое место в стране-агрессоре по уровню преступности на 100 тысяч человек и стала своего рода "аномальной зоной" в РФ.

Сергей Бады-Очур – один из сотен жителей региона, уехавших на войну из колоний; по меньшей мере 254 из них погибли.

По словам родственников, он всегда отличался вспыльчивым характером.

Согласно материалам суда, в 2017 году перед сном он попросил у жены "телефон поиграть" и, увидев сообщение с незнакомого номера, пришел в ярость. Когда жена не ответила на вопрос, кто ей написал, Бады-Очур схватил жену, бросил на пол и стал избивать деревянной шваброй.

Он бил ее до потери сознания, после чего лег спать. Трое детей в это время спали в соседней комнате, младшему было только три года. Два дня женщина пролежала без медицинской помощи, пока родственники не услышали от детей фразу: "Мама лежит дома и тихо дышит". В тот момент спасти ее уже было невозможно.

На суде стало известно, что Бады-Очур не раз бил жену и даже однажды стрелял в ее сторону, когда она пыталась от него убежать. Ему дали девять лет лишения свободы. Но осенью 2022 года он завербовался в ЧВК "Вагнер" и впоследствии погиб во время штурмов Бахмута на Донетчине.

Если в среднем по РФ самые частые преступления – это кражи, мошенничества и те, что связаны с наркотиками, то в Тыве на втором месте после краж – умышленное причинение вреда здоровью, отмечают авторы статьи.

Однако самая крупная категория потерь оккупантов из Тывы (треть всех потерь) – кадровые военные, служившие в армии РФ еще до начала полномасштабной войны против Украины.

Для многих мужчин в Тыве армия стала единственным способом получить стабильный доход, социальные гарантии и статус в обществе. Военнослужащие 55-й бригады ВС РФ, базирующей в столице республики Кызыле были заброшены в Украину с первых дней вторжения и понесли тяжелые потери.

В Тыве, Бурятии, Алтае, которые являются самыми бедными субъектами в РФ, армия выполняет функцию социального лифта. В столице России Москве военная карьера не так популярна, говорится в статье.

"Если бы отправка на фронт национальных меньшинств была какой-то сознательной политикой Кремля, мы бы видели высокий уровень потерь среди всех национальных республик. Но этого нет. В Дагестане, Ингушетии, Татарстане или Башкортостане уровень потерь ниже, чем в Бурятии и Тыве в два-три раза. Следовательно, корреляцию нужно искать в чем-то другом", – анонимно рассказал журналистам российский ученый-демограф.

При этом наибольшее число потерь в большинстве регионов РФ приходится на 2024 год, говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский 29 мая рассказал, что с начала 2025 года потери РФ в войне достигли 194 человек. По словам главкома, украинские защитники продолжают эффективную боевую работу, уничтожая силы захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!