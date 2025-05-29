ВСУ продолжают эффективную работу: Сырский рассказал о потерях оккупантов с начала года. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать коварного врага. Только с начала 2025 года потери российских оккупантов превысили 190 тысяч человек (194 140).

Видео дня

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага.

"Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны. Слава Украине!" – резюмировал статистику Сырский.

Напомним, что Силы обороны Украины только за прошедшие сутки уничтожили в боях 196 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В "груз-200/300" превратили около 1050 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины провели масштабную весеннюю операцию на Купянском направлении фронта, сорвав планы россиян по расширению плацдарма. Защитники атаковали сотни подземных укрытий армии РФ, склады боеприпасов, переправы через реку Оскол и десятки единиц техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!