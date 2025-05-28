Поражены сотни укрытий врага, склады БК и переправы: в ГУР показали эффектные кадры работы на Купянском направлении. Видео
Украинские воины провели масштабную весеннюю операцию на Купянском направлении. По данным разведки, удалось уничтожить или поразить сотни подземных укрытий врага, склады боеприпасов, переправы через Оскол и десятки единиц техники, сорвав планы россиян по расширению плацдарма.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, обнародовав видео с ключевыми эпизодами операции. В кадрах – воздушный десант, штурм и зачистка вражеских позиций, работа артиллерии, FPV-дронов, диверсионных групп в тылу, а также водителей и медиков в горячих точках.
Среди результатов: уничтожено около 600 вражеских укрытий, 9 складов БК, 8 переправ, 49 орудий и гаубиц, 17 единиц автотехники, 2 танка, 3 лодки и 2 артиллерийские установки.
Потери врага составляют 439 убитыми и ранеными, еще шестеро оккупантов попали в плен.
В операции участвовали подразделения "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Art Division", "First Line" и "Raven Group".
Украинские воины устроили "железнодорожный хлопок" на оккупированной части Запорожской области. Операторы ударных БпЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины выследили и разбили поезд, которым оккупанты перевозили топливо. Разведчики уточнили, что прицельные удары по объекту оккупационной логистики во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак - Молочанск - Федоровка.
Напомним, ранее в ГУР рассказали, что на оккупированной части Херсонщины, под Скадовском, взорвалось авто с российскими офицерами. Все они воевали в рядах "Ахмата". Не выжил ни один из четырех захватчиков.
Напомним, ВСУ поразили российскую РЛС в Курской области. По ней отработал ударный дрон.
Также стало известно, что ВСУ дронами уничтожили российскую переправу через реку Жеребец в районе Сватово. Боевую работу воины показали на видео.
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