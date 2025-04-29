ВСУ дронами уничтожили российскую переправу через реку Жеребец в районе Сватового. Видео

В районе Сватового на границе Харьковской и Луганской областей воины Вооруженных сил Украины дронами уничтожили переправу оккупантов через реку Жеребец. Также защитники атаковали военную технику противника.

Видео дня

Свою работу на передовой показали бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Видео появилось в Telegram в понедельник, 28 апреля.

Воины СБС рассказали, что эту территорию захватчики активно используют как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление и, в частности, форсирование реки Оскол.

"Но их логистика снова пошла трещинами", – подчеркнули наши защитники.

Пресс-служба 412 ОП БПС отметила: вдобавок операторы БПЛА подожгли БМП, тяжелые грузовики и другую технику оккупантов.

"Усиление врага на Купянском направлении сорвано", – заявили представители полка.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В течение 27 апреля Силы обороны Украины ликвидировали и ранили в боях около 1160 российских оккупантов. Также они обезвредили 225 единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

– Украинские пограничники с помощью точных сбросов с дронов освободили троих воинов Сил обороны, которых противник захватил в плен. Видео операции можно посмотреть по ссылке.

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