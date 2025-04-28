Заставили врага сбежать: операторы дронов 'ювелирно' освободили из плена трех украинских воинов. Видео

Украинские пограничники с помощью точных сбросов с дронов освободили троих воинов Сил обороны, которых оккупанты захватили в плен. Россияне были вынуждены бежать, оставив защитников; украинских бойцов благодаря беспилотникам удалось вывести на безопасную позицию.

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Об этом в понедельник, 28 апреля, рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Пресс-служба ведомства также обнародовала видео уникальной операции.

Как отмечается, операторы разведывательных дронов Госпогранслужбы обнаружили группу оккупантов, захвативших в плен трех защитников Украины.

На подкрепление оперативно прибыли экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Благодаря слаженным действиям и ювелирным сбросам украинских дронов россияне сбежали, оставив пленных.

С помощью беспилотников освобожденных воинов Сил обороны удалось вывести к безопасным позициям.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки защитники Украины обезвредили около 1160 оккупантов, а также 225 единиц вражеской военной техники и вооружения. Общие потери живой силы ВС РФ в войне против Украины достигли 949 800 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как воин Нацгвардии один зачистил посадку и захватил в плен шестерых оккупантов. 27-летний Денис Мельничук "Мэл" из Житомира говорит, что действовал просто "на характере", забрасывая врага гранатами.

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