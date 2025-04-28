Минус 1160 оккупантов и 13 ББМ: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1160 российских оккупантов. Также обезвредили 225 единиц военной техники и вооружения войск РФ.

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По состоянию на 28 апреля общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны достигают 949 800 военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 31 артиллерийскую систему (всего 27 038), 13 боевых бронированных машин (22 338), четыре танка (10 723) вражеских сил.

В небе бойцы сбили 72 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 34 083), на земле сожгли 105 единиц автомобильной техники и автоцистерн (46 292).

Всего за время войны Силы обороны уничтожили также 3860 единиц спецтехники, 3196 крылатых ракет, 1373 РСЗО, 1145 средств ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда ударили по врагу на Сумском направлении. Была уничтожена живая сила армии РФ, ее транспорт и артиллерия.

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