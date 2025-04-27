Артиллерия, блиндажи и личный состав: на Сумском направлении пограничники 'проработали' вражеские позиции

Воины Государственной пограничной службы Украины на Сумском направлении нанесли мощные удары дронами по силам армии страны-агрессора РФ. В результате враг понес тяжелые потери, в частности в живой силе, транспорте и артиллерии.

Видео дня

"Взрывное" видео в воскресенье, 27 апреля, обнародовала пресс-служба ГПСУ. Как отмечается, по вражеским позициям метко "поработали" операторы боевых дронов подразделения РУБпАК (рота ударных беспилотных авиационных комплексов) "Прайм" 5-го пограничного отряда.

На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники мощными ударами с воздуха поражают вражеские цели на Сумском направлении.

В результате противник понес значительные потери – уничтожены его живая сила, артиллерия, укрытие, блиндажи, минометные позиции и транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в DeepState заявили, что заявление РФ о полном вытеснении ВСУ с Курщины не соответствует действительности, хотя враг действительно имеет там продвижение. Сил обороны ведут бои с россиянами и военными КНДР, а также ведут охоту и поражение логистики врага и его мест сосредоточения.

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