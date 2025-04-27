Курская операция продолжается: в DeepState назвали деревни, которые до сих пор контролируют ВСУ. Карта

Украинские военные продолжают свое продвижение на территории Российской Федерации. В частности, в настоящее время продолжается операция в Курской области. Впрочем, обстановка в данном районе складывается не лучшим образом.

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В DeepState назвали села, которые до сих пор контролируют Вооруженные Силы Украины. Но противник не оставляет попыток продвинуться и закрепиться в Сумской области.

"Продолжаются бои на Курщине. Сегодня московиты, в очередной раз, начали распространять фейк, заявив, что они полностью оккупировали Курщину и вытеснили с территории подразделения Сил Обороны. Данное заявление не соответствует действительности, но обстановка в данном районе складывается не лучшим образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг имел продвижение на Курщине, в частности практически полностью занял населенный пункт Горналь и продвинулся в районе Олешни. Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны.

Поэтому "Курская операция" продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его место сосредоточения и т.д.

Кроме того, противник не оставляет попыток продвинуться и закрепиться в Сумской области. Враг осуществляет накопление своих сил в селе Журавка и пытается подойти к селу Беловоды.

"Также оккупант закрепляется и осуществляет накопление в Басовке, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока бесполезно. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать кацапам продвигаться и накапливаться", - резюмируют ситуацию в DeepState.

Ранее сообщалось, что с начала боевых действий на Курщине Силы обороны Украины не только удерживают важные позиции, но и наносят большие потери российским оккупантам. Российская армия уже потеряла 62,4 тыс. лиц, из которых более 25 тыс. было ликвидировано.

Как сообщал OBOZ.UA, что на Курском направлении боевые действия продолжаются, несмотря на заявления российских военных о "полном освобождении" территории Курской области. Генштаб ВСУ опровергает эти сообщения и подтверждает, что Силы обороны Украины продолжают успешно удерживать врага. За прошедшие сутки армия РФ нанесла 28 авиаударов и более 370 обстрелов, включая 9 пусков с РСЗО. Несмотря на это, украинские войска остановили 30 штурмов окупантов и не позволяют им продвигаться вперед.

Напомним, что военное руководство России официально подтвердило участие северокорейских военных в войне против Украины. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что солдаты КНДР воевали против сил обороны Украины на территории Курской области.

Также украинские воины нанесли удар по ангарам в Курской области РФ, которые использовали российские военные. В результате удара российская армия понесла потери в технике.

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