Российские военные объявили о якобы полном "освобождении" территории Курской области РФ от украинских сил. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил об этом кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Видео дня

Однако в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении. За минувшие сутки армия РФ нанесла 28 авиаударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершила 370 обстрелов, из которых 9 — из РСЗО. При этом наши воины остановили 30 штурмовых действий оккупантов.

Российские СМИ ссылаются на слова спикера Путина Дмитрия Пескова и самого Герасимова, отчитавшегося об очередных "успехах" армии РФ. По его словам, 26 апреля якобы был "освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь", а "разгром ВСУ завершен".

По российским данным, Украина потеряла в боях в Курской области более 76 тысяч. военнослужащих, но подтверждения этого нет.

Герасимов отметил, что к "освобождению" Курщины привлекли солдат КНДР, "показавших высокий профессионализм". Он также приказал о "трубной операции", из-за которой якобы "упала оборона ВСУ", но и "начался хаотичный уход, за 5 дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза".

На картах DeepState никаких изменений не произошло, ведь два района Курской области до сих пор обозначены как контролируемые украинскими защитниками.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки, 25 апреля, на линии фронта произошло более полутора сотен боевых столкновений между Силами обороны Украины и оккупационной армией РФ. Наибольшую активность враг уже традиционно сохранял в Покровском районе, а также на Курщине, откуда захватчики так и не смогли вытеснить украинские войска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!