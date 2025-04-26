В РФ официально признали, что привлекли солдат КНДР воевать против Украины

Военное руководство страны-террориста России официально подтвердило участие северокорейских военных в войне против Украины. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военные КНДР воевали против ВСУ на территории Курской области.

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Военный преступник выдал, что северокорейские военные "проявили героизм". Заявление Герасимова опубликовали российские пропагандистские СМИ.

Участие КНДР в войне против Украины начальник российского генштаба подтвердил во время доклада диктатору Владимиру Путину. Герасимов заявил, что российские оккупанты якобы "освободили" Курскую область. Также захватчики заявили, что теперь у РФ появились возможности для дальнейших действий на других участках фронта.

"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих КНДР, которые в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь. Солдаты и офицеры корейской народной армии выполняя боевые задачи плечом к плечу с российским военнослужащими проявили мужество и героизм", - заявил военный преступник.

Напомним, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия атаковала Киев различными средствами нападения – дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами. Для убийства мирных жителей Украины путинские войска применили в том числе северокорейскую ракету KN-23.

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