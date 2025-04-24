Впервые была испытана в мае 2019 года в КНДР: что известно о ракете, которой РФ убила людей в Киеве

В ночь на 24 апреля российская террористическая армия атаковала Киев различными средствами нападения – дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами. Для убийства мирных жителей Украины путинские войска применили, в том числе, северокорейскую ракету KN-23.

Видео дня

Эту систему вооружения из КНДР россияне использовали уже десятки раз, при чем именно для ударов по гражданским объектам. OBOZ.UA узнал, что известно о ракете, которой РФ убила людей в Киеве.

Агентство Reuters со ссылкой на источник среди украинских военных заявило, что ракета, которой РФ нанесли удар по жилому дому в украинской столице, идентифицировали как KN-23. Эту информацию подтверждают и другие СМИ. Это северокорейская баллистическая ракета малой дальности, известная своей маневренностью, точностью и способностью нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

В свою очередь портал Defense Express также заявил, что удар по Киеву был нанесен северокорейскими баллистическими ракетами KN-23. Об использовании нескольких KN-23 говорит результат анализа обломков, о котором аналитики узнали из собственных источников.

Несмотря на то, что северокорейский диктаторский режим любит хвастаться своими разработками в области вооружений, официальных тактико-технических характеристик ракет KN-23 нет. До того, как РФ начала применять это оружие для убийства украинцев, все данные о ракете базировались на заявлениях Пхеньяна, а также на данных радиолокационного контроля в ходе очередных испытаний ракетного вооружения в КНДР.

На сегодняшний день известно, что ракета KN-23 имеет максимальную дальность полета 690 км. Впервые она была испытана в мае 2019 года возле Вонсана – города на юго-востоке КНДР. Тогда ракета достигла дальности в 240 км, но уже через несколько дней Пхеньян провел еще два запуска, в ходе которых дальность ракеты составила 420 км.

Длинна баллистической ракеты составляет 7,5 м, диаметр – 0,95 м, а весим ракета около 3500 кг. Боевая часть может быть обычная: унитарная, кассетная или ядерная, весом около 500 кг.

Для запуска ракеты используется пусковая установка на колесном шасси 8х8. Считается, что это шасси имеет много общего с белорусским МЗКТ-7930, а то и вовсе произведено в Минске. Также существует и железнодорожная версия пусковой KN-23.

Северокорейская KN-23 похожа на российский Искандер-М. Многие эксперты считают, что Пхеньян разрабатывал ракету с привлечением инженеров из РФ. В частности, у KN-23 и Искандер-М совпадает квазибаллистическая траектория полета с апогеем до 60 км на дальности в 240 км и в стабильные 50 км на дальности 420, 430 и 690 км, которые фиксировались во время испытаний. Также есть основания предполагать, что KN-23, как и российская ракета, может маневрировать на маршевом и терминальном участке за счет рулей в сопле двигателя.

Напомним, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе. Вследствие атаки на Киевщине повреждены дома и авто, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами Shahed и ракетами разных типов – крылатыми и баллистическими. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также области.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар России по украинским городам. Глава государства в очередной раз заявил, что Москва должна немедленно и безусловно прекратить обстрелы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!