'Прекращение ударов РФ нужно немедленно и безусловно': Зеленский отреагировал на новую атаку врага на Украину и дал задачу Умерову по ПВО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар России по украинским городам. Глава государства в очередной раз заявил, что Москва должна немедленно и безусловно прекратить обстрелы.

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Также президент добавил, что поручил министру обороны немедленно связаться с партнерами по поводу запросов об укреплении ПВО. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Глава государства напомнил, что 44 дня назад Украина поддержала предложение Соединенных Штатов и согласилась на полное прекращение огня и ударов. Тем не менее Россия все это время продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за военные преступления.

Президент заявил, что только за одну ночь россияне запустили по Украине около 220 средств воздушного нападения. Вследствие обстрелов десятки людей получили ранения. В Киеве оккупанты убили 9 человек.

"Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Приблизительно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще около 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", – заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что заслушал доклад военного командования и поручил министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по поводу запросов об укреплении противовоздушной обороны. В свою очередь Зеленский во время визита в ЮАР проинформирует президента страны Сирила Рамафоса, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и потребности в активизации глобальных дипломатических усилий.

"Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах – возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", – отметил глава государства.

Напомним, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе. Вследствие атаки на Киевщине повреждены дома и авто, также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами Shahed и ракетами разных типов – крылатыми и баллистическими. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также области.

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