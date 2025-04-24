Под основным ударом были Киев, Харьков, Павлоград и Житомир: стало известно, чем РФ била по Украине во время атаки в ночь на 24 апреля

В ночь с 23 на 24 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами Shahed и ракетами разных типов – крылатыми и баллистическими. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также области.

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Действия врага привели к разрушениям инфраструктуры, погибшим и большому количеству пострадавших. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал monitor.

Так, Россия применила против Украины:

– крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС из Волгоградской и Саратовской областей РФ;

– крылатые ракеты морского базирования 3М-14 комплекса "Калибр", запущенные флотом из акватории Черного моря;

– баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Воронежской области РФ;

– авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;

– ударные БПЛА типов "Шахед"/"Герань", "Гербера" и др.

"Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также агломерации и области. Атака была комбинированной, сложной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов. Известно о погибших и большом количестве пострадавших. Детали по последствиям от ОВА", – сообщили авторы мониторингового канала.

По их данным, российская дроновая атака продолжалась в течение 11 часов 25 минут (с 19:03 до 06:28).

В то время как нападение РФ продолжалось в несколько этапов:

– первая атака крылатыми ракетами – 49 минут (с 00:28 по 01:17);

– атака баллистикой – 31 минуту (с 01:05 по 01:36);

– вторая атака крылатыми ракетами – 40 минут (с 03:46 по 04:26);

– третья атака крылатыми ракетами – 1 ч 15 мин (с 04:00 до 05:15);

– четвертая атака крылатыми ракетами – 39 минут (с 05:17 до 05:56).

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ продолжает совершенствовать тактику ударов по Украине с использованием дронов-камикадзе. По словам аналитиков, так враг пытается помешать эффективной работе украинских мобильных огневых групп ПВО.

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