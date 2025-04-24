В Украину летело 215 ракет и дронов: уничтожено 112 целей, из-за атаки РФ пострадало много областей

Силы обороны в ночь на 24 апреля отразили массированную атаку России на Украину, которая применила для этого 145 дронов и 70 ракет, в том числе баллистических. Защитники неба в общем сбили 112 вражеских целей.

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Российское воздушное нападение, продолжавшееся с 19:30 минувших суток, привело к разрушениям и жертвам в Киеве, также пострадали Киевщина, Житомирщина, Хмельнитчина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье. Подробности рассказали в Воздушных силах ВСУ и областных военных администрациях.

Основным направлением удара была столица Украины. В целом же радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 215 российских воздушных целей:

– 11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков – Брянская, Воронежская, Курская области РФ);

– 37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (из Саратовской области РФ);

– шесть крылатых ракет "Искандер-К" (из временно оккупированной части Донецкой области);

– 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

– четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область РФ);

– 145 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму).

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:

– семи "Искандеров-М"/KN-23;

– 31 Х-101;

– шести "Калибров";

– четырех Х-59/Х-69;

– 64 "Шахедов".

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

"В отражении атаки активное участие принимала авиация, в том числе пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей. Воздушные силы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства. Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

Наибольший удар враг направил на столицу Украины: из-за дроновой и ракетной атаки погибли девять человек, а среди 70 пострадавших есть дети и беременная женщина. Повреждения зафиксированы в нескольких районах, в частности в Святошинском разрушен жилой дом. На утро под завалами продолжали искать людей.

На Киевщине зафиксированы повреждения и пожары в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах, пострадали два человека.

В Харькове из-за массированной атаки повреждены жилые дома и производственное предприятие, пострадали два человека.

На Житомирщине занялись частные гаражи и повреждены окна многоквартирного дома. Пожарные ликвидировали пожар.

После повторного удара со стороны РФ пострадал 39-летний спасатель, повреждены четыре единицы техники ГСЧС.

Также РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру: по данным "Укрзалізниця", ранен проводник в Житомире и машинист в Киеве. В столице и на Харьковщине повреждены технические пути, административные и технические здания железной дороги. Поезда продолжили движение по графику.

На Полтавщине в результате падения обломков ракеты повреждено хозяйственное здание и автомобиль в Миргородском районе.

В Хмельницкой области в результате атаки РФ зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей в селе Волица, пострадали жители.

В Павлограде на Днепропетровщине под ударом находилось промышленное предприятие.

Утром в четверг на Сумщине в результате атаки российского дрона пострадали двое жителей Недригайловской громады, также повреждены административные и нежилые здания.

В Запорожье из-за атаки "Шахедов" повреждены административное здание и окна в доме рядом, а также две многоэтажки в одном из районов города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 апреля Россия запустила по Украине 134 беспилотника: из них защитники неба сбили 67 ударных дронов, а 47 имитационных были локационно потеряны. Из-за вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье.

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