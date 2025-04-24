Оккупанты нанесли комбинированный удар по Харькову, в городе раздаются взрывы: первые подробности

Российские военные преступники в ночь на 24 апреля, нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Харькову. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома. По состоянию на три часа ночи атака на Харьков продолжается.

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Как сообщил городской голова Игорь Терехов, на этот раз оккупанты запустили на Харьков семь ракет. Пока "информации о пострадавших не поступало", уточнил он.

Тревога в городе прозвучала уже после полуночи В 1:10 Терехов сообщил, что Харьков атакован ракетами, и в городе слышны взрывы.

Уже через десять минут мэр Харькова сообщил, что по городу нанесены повторные ракетные удары.

"Этой ночью Харьков получил семь ракетных ударов. Последствия этой атаки уточняются. Пока информация о пострадавших не поступала", – отметил городской голова после двух ночи.

По его словам, в результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, были выбиты окна в близлежащих многоэтажках, там начался осмотр места прилета.

"Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города. На данный момент без пострадавших", – уточнил Терехов в 2:44.

После трех ночи Игорь Терехов доложил, что Харьков под атакой вражеских БПЛА, снова "был слышен взрыв".

По состоянию на данный момент массированная атака беспилотников на город продолжается.

"Атака врага ракетами и БПЛА по Киеву и Харькову – это демонстрация Путиным желания только убивать", – заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он добавил, что "огонь должен быть прекращен, удары по гражданским должны прекратиться".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 23 апреля, российские оккупационные войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе раздалась серия взрывов, зафиксировано шесть ударов врага, в результате которых начались возгорания.

Днем 22 апреля российские войска также устроили массированную дроновую атаку на Харьков. В четырех районах города прогремели взрывы и фиксировались прилеты, пострадали не менее 10 человек.

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