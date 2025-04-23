Россия ночью атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 67 БпЛА из более сотни

В ночь на 23 апреля Россия снова атаковала Украину с воздуха, запустив 134 беспилотника. Силы ПВО сбили 67 вражеских дронов.

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Около полусотни БПЛА были локационно потеряны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Массированную дроновую атаку россияне начали с 21:30 22 апреля. На протяжении ночи враг атаковал 134 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) из российских городов Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда и поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Запорожская области", – говорится в сообщении.

На ночной террор противника отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Удар по автобусу с людьми, атаки на дома — террор России продолжается. В Харькове, Полтаве, Одессе, на Киевщине и Днепропетровщине еще одна ночь прошла под ударами российских дронов по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие. В Марганце Днепропетровской области враг ударил по автобусу с работниками предприятия. 30 раненых. По предварительной информации, 9 погибших, 30 раненых. Соболезнования родным. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Это не страшный сон, а повседневная реальность украинцев. Только сила и объединенность против страны-террориста сможет остановить произвольные убийства", – написал он в 08:51.

Напомним, минувшей ночью Россия снова атаковала Одессу "Шахедами". В жилом секторе города вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Также враг атаковал беспилотниками Полтаву, там зафиксировано попадание в инфраструктуру.

Под вражеским огнем ночью оказался и Харьков, на месте прилетов вспыхнул масштабный пожар. Накануне этот облцентр также был под масштабной дроновой атакой. Фиксировались прилеты в четырех районах, пострадали люди.

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