Оккупанты ударили дроном-камикадзе по Марганцу на Днепропетровщине: погибли семь человек, есть раненые

Российские войска утром 23 апреля атаковали дронами город Марганец в Днепропетровской области. В результате удара дрона-камикадзе погибли по меньшей мере семь человек.

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Еще шесть гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 – ранены. Информацию уточняем", – сообщил он в 07:56 утра.

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