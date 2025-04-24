Россия запустила "Калибры" с Черного моря и подняла в небо Ту-95МС: Воздушные силы сообщили об опасности
Российские оккупационные войска ночью в среду, 23 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, по стране была объявлена опасность из-за вражеских ударных БПЛА типа Shahed-136.
По всей стране была объявлена воздушная тревога. Об этом предупредили в Воздушных Силах ВСУ в Telegram.
"Внимание! Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров"!" – говорится в сообщении.
Первые группы "Калибров" вошли в воздушное пространство Украины около 00:30. Ракеты направлялись в сторону Херсонщины, дальше двигались в разные регионы Украины.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что в РФ взлетела в воздух группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Является ли вылет боевым, сейчас неизвестно.
"Отмечен взлет двух бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 00:20. Количество будет уточняться. Курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ", – сообщил канал Monitor.
В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область ожидается около 03:50; вхождение в Каспийский регион от 04:30.
Ситуация по "Калибрам" по состоянию на 00:56:
– группа ракет в Черкасской области курсом на Киевщину;
– ракета на западе Днепропетровщины курсом на восток;
– ракета на севере Кировоградщины курсом на Черкасщину;
– ракета в Черкасской области курсом на Умань.
Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 23 апреля на территории оккупированного Крыма прозвучала серия взрывов по целому ряду населенных пунктов. Приходили сообщения о массированной атаке БПЛА, особенно громко было в Евпатории и Сакском районе, где расположены аэродромы российских захватчиков.
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