Россия запустила 'Калибры' с Черного моря и подняла в небо Ту-95МС: Воздушные силы сообщили об опасности

Российские оккупационные войска ночью в среду, 23 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, по стране была объявлена опасность из-за вражеских ударных БПЛА типа Shahed-136.

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По всей стране была объявлена воздушная тревога. Об этом предупредили в Воздушных Силах ВСУ в Telegram.

"Внимание! Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров"!" – говорится в сообщении.

Первые группы "Калибров" вошли в воздушное пространство Украины около 00:30. Ракеты направлялись в сторону Херсонщины, дальше двигались в разные регионы Украины.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что в РФ взлетела в воздух группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Является ли вылет боевым, сейчас неизвестно.

"Отмечен взлет двух бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 00:20. Количество будет уточняться. Курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ", – сообщил канал Monitor.

В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область ожидается около 03:50; вхождение в Каспийский регион от 04:30.

Ситуация по "Калибрам" по состоянию на 00:56:

– группа ракет в Черкасской области курсом на Киевщину;

– ракета на западе Днепропетровщины курсом на восток;

– ракета на севере Кировоградщины курсом на Черкасщину;

– ракета в Черкасской области курсом на Умань.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 23 апреля на территории оккупированного Крыма прозвучала серия взрывов по целому ряду населенных пунктов. Приходили сообщения о массированной атаке БПЛА, особенно громко было в Евпатории и Сакском районе, где расположены аэродромы российских захватчиков.

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