В оккупированном Крыму раздались взрывы: сообщают о массированной атаке на аэродромы армии РФ

Начиная с вечера 23 апреля, на территории оккупированного Крыма прозвучала серия взрывов в целом ряде населенных пунктов. Приходили сообщения о массированной атаке БПЛА, особенно громко было в Евпатории и Сакском районе, где расположены аэродромы российских захватчиков.

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Как сообщали в местном паблике "Крымский ветер", взрывы также раздавались в Джанкойском районе, Армянске, Заозерном. Неспокойно было на аэродроме "Бельбек" – там включили сигнал тревоги.

Впоследствии "бавовна" посетила район аэродрома в Новофедоровке, Красноперекопск, Красногвардейское, Симферополь.

"Подписчики из Красноперекопска и Красногвардейского сообщают о пролете реактивных дронов в южном направлении... В воздухе над Крымом несколько российских истребителей, летают в разных направлениях, выискивают дроны", – писали в сети.

Сообщалось, что местные жители прячутся в подвалах, так как российская ПВО часто сбивает цели прямо над домами.

Во всех воинских частях Севастополя раздавался сигнал тревоги, а Керченский мост был закрыт для проезда транспорта.

Предварительно, кроме аэродромов целями дронов могли стать радиолокационные объекты оккупантов в Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты начали активно перемещать военную технику по временно оккупированному Крымскому полуострову. Активнее всего перемещают средства противовоздушной обороны, и при этом сам процесс выглядит не только несогласованным, но и хаотичным. Военные колонны с техникой двигаются без понятной логистики.

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