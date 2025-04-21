Оккупанты массово перебрасывают технику в Крыму: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Оккупанты начали активно перемещать военную технику по временно оккупированному Крымскому полуострову. Активнее всего перемещают средства противовоздушной обороны, и при этом сам процесс выглядит не только несогласованным, но и хаотичным. Военные колонны с техникой двигаются без вразумительной логистики.

Видео дня

Об этом информируют участники партизанского движения "Атеш", ссылаясь на данные своих агентов, в том числе среди военнослужащих Вооруженных сил РФ. По словам информаторов, российское командование пытается повысить уровень безопасности на полуострове, однако эти действия больше похожи на хаотическую попытку "закрыть дыры" в защите, чем на слаженные тактические решения.

"На полуострове царит настоящий беспорядок: технику гоняют туда-сюда без четкого плана, лишь бы создать видимость активности. Это уже не стратегия – это паника", – отмечают партизаны.

Такие действия оккупантов напоминают ситуацию 2023-2024 годов, когда Вооруженные силы Украины активно и системно наносили удары по вражеским базам и логистическим объектам в Крыму.

Партизаны отмечают, что российские войска фактически не имеют эффективного плана обороны, поэтому вынуждены постоянно менять позиции, что лишь усложняет координацию и создает дополнительную нагрузку на личный состав. Все это лишь усиливает общее состояние напряжения посреди окупантов.

Военно-партизанское движение, уверяет, что его участники и дальше тщательно следят за перемещением техники и действий оккупантов. Вся собранная информация систематически передается Силам обороны для оперативного реагирования.

Также в движении призывают жителей Крыма присоединяться к сопротивлению, передавать сведения о расположении и перемещении оккупационных войск. За достоверные сообщения обещают вознаграждение и гарантируют анонимность.

Как сообщал OBOZ.UA, агент "Атеш" разведал очередную нефтебазу в российской Смоленской области, расположенную в населенном пункте Кардымово и задействованную в поставках российских оккупационных войск. В прошлом году наши защитники уже наносили удар этому топливному объекту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!