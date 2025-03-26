Агент 'Атеш' разведал нефтебазу в Смоленской области: по ней уже наносили удары. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведал очередную нефтебазу в российской Смоленской области. Она расположена в населенном пункте Кардымово и задействована в снабжении российских оккупационных войск.

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В прошлом году Силы обороны уже наносили удар по этому топливному объекту. Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш".

"Атеш" следит за нефтебазами оккупантов в Смоленской области. Агент нашего движения провёл успешную разведку нефтебазы в н. п. Кардымово, Смоленская область. В прошлом году по этому объекту уже наносили удары Силы обороны Украины и последствия до сих пор устраняются", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также опубликовали несколько сделанных агентом фото на объекте и заверили, что весь объем собранной агентом информации уже передали Силам обороны для "принятия соответствующих мер".

"Топливная инфраструктура играет важную роль в снабжении российских войск, поэтому мы продолжаем наблюдать за такими объектами и фиксировать любую активность", – добавили в движении.

Напомним, ранее в "Атеш" заявили, что судостроительная отрасль оккупантов пришла в упадок после ударов Сил обороны по Крыму. Теперь заводы служат складами или базами для ремонта подбитой военной техники. При этом "власти" урезают финансирование отрасли.

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