Судостроительная отрасль оккупантов в упадке после ударов Сил обороны по Крыму: в 'Атеше' раскрыли подробности. Фото

Во временно оккупированном Крыму судостроительная отрасль россиян пребывает в полном упадке после ударов Сил обороны Украины. Теперь заводы служат складами или базами для ремонта подбитой военной техники.

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При этом "власти" урезают финансирование отрасли. О ситуации рассказало военное партизанское движение "Атеш".

По словам агентов, в Севастополе судостроительные заводы, некогда работавшие на российский военный флот, постепенно превращаются в склады и ремонтные площадки для поврежденной техники оккупантов.

После успешных ударов украинских БПЛА российские военные лишились крупных заказов. Финансирование урезается, а оставшиеся средства разворовываются еще до начала работ.

Вместо строительства новых кораблей на заводах теперь латают остатки российской боевой техники, надеясь хоть как-то продлить ее эксплуатацию.

"Мы продолжаем наблюдать за всеми процессами на военных заводах Севастополя, фиксируя каждое движение. Вся собранная информация передается Силам обороны Украины, и каждый удар по оккупантам приближает момент, когда российский флот окончательно уйдёт из Крыма", – отметили в движении "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025-го стало известно, что Россия окончательно отказалась от ремонта своих военных кораблей в оккупированном Крыму. Причиной стал страх ударов, наносимых Силами обороны по объектам захватчиков на полуострове.

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