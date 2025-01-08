Россия окончательно отказалась от ремонта своих кораблей в оккупированном Крыму: Плетенчук назвал причину

Страна-агрессор РФ окончательно отказалась от ремонта своих военных кораблей в оккупированном Крыму. Причина – страх украинских ударов, которые Силы обороны наносят по объектам российских захватчиков на украинском полуострове.

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Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан третьего ранга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 8 января. "Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто этого не будет делать", – сказал он.

Плетенчук напомнил об уничтожении малого ракетного корабля "Циклон" в Севастопольской бухте, двух ударах по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и ударе по малому ракетному кораблю "Аскольд" в Керчи.

По словам спикера, эти удары "подсказывают" оккупантам, что использовать Крым для ремонта судов "невозможно в принципе".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 декабря Плетенчук рассказал, что военно-морская логистика россиян в оккупированном украинском Крыму фактически уничтожена. Даже восточный берег Азовского моря и Краснодарский край России уже не в зоне безопасности для врага.

Напомним, партизаны по результатам разведки в оккупированном Севастополе обнаружили работы по восстановлению кораблей на 91-м судоремонтном заводе. Хотя новых судов там не производят, предприятие остается важной составляющей боеспособности Черноморского флота РФ.

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