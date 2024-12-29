Агенты 'Атеш' разведали важный для ЧФ РФ завод в Севастополе. Фото

Украинские партизаны продолжают выявлять информацию об объектах российской армии во временно оккупированном Крыму. По результатам разведки в Севастополе обнаружили работы по восстановлению технической готовности кораблей на 91-м судоремонтном заводе.

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Предприятие является важной составляющей боеспособности российского флота в современной обстановке. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

В ходе разведки удалось установить, что завод занимается восстановлением российских кораблей. Поскольку новых судов на предприятии не производят, завод является важной составляющей боеспособности ЧФ РФ.

Также удалось установить, что рядом с заводом в Стрелецкой бухте базируется 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района (в/ч 26977). Агенты собрали данные о режиме работы, транспорте, технике и сотрудниках.

В "Атеш" напомнили, что в конце ноября в Стрелецкой бухте уже видели дым после взрывов в следствии атаки дронов ВСУ. При этом партизаны пообещали, что в будущем подобные события точно будут повторяться.

Напомним, российские захватчики возводят защитные сооружения и ставят системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Так они пытаются уберечь военные самолеты от ударов Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также строительство укрытий для своих самолетов оккупанты вели и на территории аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя (Крым). Захватчики использовали для этого железобетонные конструкции.

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