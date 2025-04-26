С начала боевых действий на Курщине Силы обороны Украины не только удерживают важные позиции, но и наносят большие потери российским оккупантам. Российская армия уже потеряла 62,4 тыс. человек, из которых более 25 тыс. были ликвидированы.

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Об этом сообщает Генеральный штаб. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по стратегическим позициям врага, значительно уменьшая его боевую способность.

Общие потери армии России на Курском направлении поражают: 36,2 тыс. раненых, что свидетельствует об огромных санитарных потерях среди оккупантов.

Кроме того, 983 русских солдата попали в плен, и это дало возможность провести важные обмены.

Благодаря этому сотни наших героев вернулись домой из русской неволи. В общей сложности армия КНДР на Курском направлении потеряла более четырех с половиной тысяч убитых и раненых, что подчеркивает, насколько тяжелые бои происходят и как сильно украинские Силы обороны давят на врага.

Как сообщал OBOZ.UA, что на Курском направлении боевые действия продолжаются, несмотря на заявления российских военных о "полном освобождении" территории Курской области. Генштаб ВСУ опровергает эти сообщения и подтверждает, что Силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать врага. За прошедшие сутки армия РФ нанесла 28 авиаударов и более 370 обстрелов, включая 9 пусков с РСЗО. Несмотря на это, украинские войска остановили 30 штурмов окупантов и не позволяют им продвигаться вперед.

Напомним, что военное руководство России официально подтвердило участие северокорейских военных в войне против Украины. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что солдаты КНДР воевали против сил обороны Украины на территории Курской области.

Также украинские воины нанесли удар по ангарам в Курской области РФ, которые использовали российские военные. В результате удара российская армия понесла потери в технике.

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