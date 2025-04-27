Украинский воин самостоятельно 'зачистил' посадку под Северском и взял в плен шестерых оккупантов. Видео

Воин Национальной гвардии Денис Мельничук "Мэл" самостоятельно зачистил посадку под Северском и захватил в плен шестерых вражеских штурмовиков. Оккупанты, как оказалось, обустроили позицию прямо по соседству с блиндажем украинских защитников, поэтому их пришлось внепланово обезвредить. Денис забросал их гранатами и накрыл автоматным огнем, после чего напуганные захватчики решили сдаться.

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Об этом "Мэл" рассказал в интервью военному журналисту Юрию Бутусову. 27-летний воин из Житомира, разведчик батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" рассказал, что события происходили во время одного из российских штурмов под Северском Бахмутского района Донецкой области.

Оккупанты выдвинулись в атаку на пяти УАЗах.

"Два УАЗика проехали через инженерку, проехали через пехоту по полю, до нас доехало тоже, там проблема была со связью – враг применял активно РЭБ. Пока связь наладилась, уже у нас УАЗик у блиндажа стоит", – рассказал Денис.

По его словам, три других машины свернули и сбежали – очевидно, они были разведывательными.

"Они как-то между собой там договорились, и начальство бросило их в очередной раз", – сказал нацгвардеец.

Один из УАЗов подбили сразу – он уехал прямо в поле и сгорел в метрах 200-300 от позиции украинских воинов.

"А один – на выходе из блиндажа. Со связью, была накладка. Я только хочу выбежать с пулеметом – а тут по нас уже стрельбой сыплют. Наши соседние ребята уже отрабатывали этот УАЗик, и выходит, враги бегают над нами, мы сидим ждем, когда выйти отработать. Потому что выскочить, чтобы нас свои же застрелили, – ну такое себе", – говорит Денис.

По его словам, украинские защитники метко отработали по этим оккупантам и остатки групп с двух УАЗов разбежались по посадке. Кого-то из них ликвидировали дроны, кого-то уже воины, которые по команде вышли из блиндажа:

"Кстати, в тот блиндаж, где они сидели, две гранаты я в тот день бросил. Потом там одного еще добил, бросал вперед с корректировкой из дрона, потому что прямой видимости не было... И на этом их штурм на УАЗике закончился".

Когда наступила тишина, Денис получил задание узнать, что произошло с УАЗом, который оказался рядом с украинцами.

"Я сходил, забрал два автомата из него. Штурмовики корявые два автомата оставили. Смотрю, патроны на помпу есть. Боекомплект тоже там. Они все вещи в УАЗике оставили. Колеса вроде не спущены были. Панелька вся разобрана. Попросили посмотреть, есть ли ключ в замке зажигания. А замка зажигания как такового вообще нет. Там вся торпеда была разобрана. Пулемет сверху стоял на том УАЗике. Они его бросили себе и сбежали", – рассказал "Мэл".

Один из автоматов был подписан позывным неизвестного оккупанта.

На следующий день была "некоторая тишина", за исключением того, что ночью оккупанты-камикадзе пытались штурмовать пехотные позиции впереди.

"Я не знаю, они тоже такие отчаянные. Каждую ночь штурмы, там ходишь в каждой посадке, их там валяется уже столько. А они все равно идут. Но как-то один день нормально прошел", – говорит Денис.

На третий день он вместе с побратимами пил в обеденное время кофе, когда воины услышали, что кто-то ходит прямо над ними.

"Кто-то прошел, земля посыпалась у нас над блиндажем. Очень интересно, потому что мы находились в таком месте, где именно дроны пересменку делали. Один на другой меняли. То есть ты на улицу выходишь, ты десять раз спрашиваешь, небо ли чистое. Там как и вражеские птички меняются где-то в нашем квадрате, плюс и наши меняются. Здесь на этот раз земля просыпалась. Ладно, может, мышь бегает, это стандартная программа. И слышим: "Соседи, вы тут?" И тут немного мы выпали", – рассказал воин.

Потом защитники услышали, как ходящий наверху оккупант кого-то позвал и назвал позывной, которым был написан на вражеском автомате.

"Я такой, опа, думаю, вот это попали. Мы немного затупили. Мой напарник собрался быстрее. И кричит ему по-украински: "Твой позывной?". А они что-то мялись: "Пацаны, мы свои". А мой напарник долго не думал, из очереди им через потолок насыпал. Они поняли, что мы не их друзья: "Пацаны, вы шо, ах**ли?" – и убежал", – рассказал Денис.

Далее воины связались со своим руководством, мол, имеют проблему – оккупант ходит, ищет своего друга.

"Они посмотрели с дрона – по снегу были видны следы – и на соседнюю их позицию. Очень близко. Вышло, что два дня мы жили по соседству с теми обезьянами. И они не подавали признаков жизни, потому что мы там делали свои будничные дела просто рядом".

Было ясно, что кто-то должен отправиться на зачистку, "ведь такие соседи немного мешали".

"Нам сказали: они сбежали туда, ты там был, накинь туда пару гранат. Я такой: да без вопросов... Набрал полные подсумки гранат и пошел", – говорит Денис Мельничук.

Защитник совершил несколько прострелов, бросил гранату и перебежал на противоположную сторону, чтобы оккупанты отвлеклись. Затем Денис начал отрабатывать с других ракурсов, пытаясь создать впечатление, что врага атакует много человек, два их входа контролируются и деваться им уже некуда.

"В проходы я забросил штук восемь (гранат. – Ред.). То есть ударил по их морально-психологическому состоянию. Цели брать их в плен не было. Надо было нейтрализовать. Услышали они меня с пятого или шестого. Я им прямо кричал: "Пид**ы, сдавайтесь!" – рассказал нацгвардеец.

Когда он уже хотел уйти, чтобы еще взять гранат, то услышал, что оккупанты просят сдаться в плен.

"В смысле сдаемся. Думаю, вы вообще там живы? ... Говорит, нас шестеро. И тут у меня снова. То же было ощущение, когда они пришли соседей искать. Сердце в пятки сбежало – как это может быть? Шесть. С горем пополам вышел на начальство, потому что у меня первый в голове был вопрос, а где мы их поместим? Нам их разместить некуда. У меня не было мысли их добивать или еще что-нибудь. Пленные есть, пленные. Надо забрать".

Тогда Денис решил приказать оккупантам выходить по двое спиной к нему.

"Самое интересное, я кричал к ним на русском, они кричат мне ответ на украинском. Кричат что-то о поляках. Какая-то новая их сказка, что у нас здесь поляки работают. Они в ответ кричали, мы думали, вы поляки. Нам рассказали, что сюда заехал полк поляков. ... Они говорили, что получили ранения. Я так понял, что ранение было не в результате моих действий, а раньше.

На шестерых пленные россияне имели одну каску и один бронежилет. Выйдя, они все сняли, сдали радиостанции и телефоны, на которых оказалось много информации.

Руководство очень хвалило "Мэла", однако упрекало, что он пошел на такой рискованный шаг.

"Говорят, тебя же убить могут, на что ты сам полез? Надо было что-то другое придумать. Но времени думать не было. Лично командир бригады приезжал, вручил медаль от себя", – рассказал Денис Мельничук.

Как сообщал OBOZ.UA, двое украинских воинов ДШВ ВСУ попали в плен, и оккупанты получили от командования приказ убить их. Однако украинцы уговорили россиян сдаться в плен самим во избежание "зачистки" со стороны своих же, что помогло выжить всем.

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