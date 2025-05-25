Воины ГУР разбили военный поезд оккупантов: зрелищные кадры боевой операции

Украинские воины устроили "железнодорожную бавовну" на оккупированной части Запорожской области. Операторы ударных БпЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины выследили и разбили поезд, которым оккупанты перевозили топливо.

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Уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим. Подробности и видео операции обнародовали в ГУР.

"Зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области – 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и поразили поезд российских захватчиков с горючим", – говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что прицельные удары по объекту оккупационной логистики во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка.

"По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма – нарушено. Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается", – добавили в военной разведке Украины.

Там также призвали украинцев присоединяться к подразделениям активных действий ГУР. Сделать это можно, заполнив анкету по ссылке.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что на оккупированной части Херсонщины, под Скадовском, взорвалось авто с российскими офицерами. Все они воевали в рядах "Ахмата". Не выжил ни один из четырех захватчиков.

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