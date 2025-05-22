Не выжил никто: под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами – ГУР

В районе временно оккупированного Скадовска Херсонской области ликвидировали группу российских захватчиков. В результате взрыва автомобиля УАЗ Patriot было уничтожено четверо оккупантов.

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Внутри взорванного транспортного средства находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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