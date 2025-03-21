В оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами: в ГУР раскрыли детали

На временно оккупированной Херсонской области продолжается "денацификация" российских захватчиков. Накануне, 20 марта, в Скадовске взлетел на воздух автомобиль россиян, от него осталась груда металлолома.

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Внутри находились два офицера оккупационной армии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"20 марта 2025 года около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan. В пикапе находились два офицера российской оккупационной армии. От машины московитов осталась груда искороженного металла. ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – говорится в сообщении.

В военной разведке также показали, что осталось от авто оккупантов после взрыва. Судя по опубликованным кадрам, выжить у захватчиков не было ни единого шанса.

Напомним, на днях воины ГУР доставили во временно оккупированный Крым целый "букет" "бавовны". Под ударами дронов разведчиков оказались российская ПВО, суда и вертолет.

При этом впоследствии в разведке раскрыли новые детали операции, в частности, показали, как украинский дрон уклонился от российской ракеты во время операции в Крыму.

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