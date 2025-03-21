Украинский дрон уклонился от российской ракеты во время операции в Крыму: в ГУР показали видео

На днях воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели во временно оккупированном Крыму мощную операцию по "демилитаризации" захватчиков. Под удар разведчиков попали ряд российских РЛС, систем ПВО, два судна и вертолет Ми-8.

Видео дня

При этом один из дронов зафиксировал эпический момент избегания поражения ракетой из российского комплекса "Панцирь-С1" на пути к очередной цели. Новые детали операции и зрелищные кадры обнародовали в ГУР.

Так, в масштабной операции по уничтожению российских вооружений и техники на захваченном РФ украинском полуострове принимали участие воины спецподразделения Prymarу. Именно их дроны не только уничтожали вражеские цели, но избегали поражения российской ПВО.

"Дрон воинов спецподразделения ГУР МО Украины Prymarу", принимавших участие в недавней операции на территории временно оккупированного Крыма, зафиксировал эпический кадр избегания ракетного удара из российского комплекса "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

В ГУР также опубликовали новые впечатляющие кадры "демилитаризации".

Напомним, 19 марта в ГУР рассказали о серии "бавовны" в Крыму. Во время многодневных ударов по вражеским целям разведчики поразили российские системы ПВО, морские суда и вертолет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!