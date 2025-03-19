Под ударом были системы ПВО, морские суда и вертолет: в ГУР рассказали о серии "бавовны" в Крыму. Видео

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины не дают покоя российским оккупантам в Крыму. Недавно они провели несколькодневную "ударную кампанию", направленную на "демилитаризацию" российских захватчиков.

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Под ударами разведчиков оказались вражеские системы ПВО, морские суда и даже вертолет. Как это было, рассказали и показали в Telegram-канале ГУР.

"Захватчики во временно оккупированном Крыму несколько дней дрожали от небывалого грохота ― их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", – отметили в ГУР.

"Демилитаризация" захватчиков на оккупированном украинском полуострове оказалась успешной. В частности, воины ГУР поразили ряд российских радиолокационных станций, в частности:

48Я6-К1 "Подлет" (2 единицы);

1Л125"Ниобий-СВ" (2 единицы);

39Н6 "Каста 2Е2" (3 единицы);

9С19 "Имбирь";

"Небо-СВ";

С-300ВМ;

"Небо-М";

59Н6-Е "Противник-ГЭ";

БРЛС "Мыс".

Впрочем, на этом потери неприятеля не закончились. Под удар разведчиков также попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще ― три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Напомним, ранее в ГУР показали уничтожение российских "Града" и "Стрели" на Запорожском направлении. Кроме того, воины нанесли успешное огневое поражение по ремонтной базе захватчиков и ангару с десятками единиц техники.

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