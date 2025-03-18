Вражеские цели превращены в старье: в ГУР показали уничтожение российских "Града" и "Стрели" на Запорожском направлении. Видео
Бойцы главного управления разведки Минобороны Украины продолжают зачищать Запорожское направление от российских захватчиков. По результатам эффективных ударов была уничтожена и поражена вражеская военная техника и живая сила.
Боевую работу проделали мастера FPV-дронов из спецподразделения "Кабул 9". Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ГУР.
"В Запорожской области разведчики превращают вражеские цели в хлам и усложняют московитам фронтовую логистику", – говорится в подписи к кадрам.
На них можно увидеть многочисленную вражескую технику – от обычного транспорта до реактивных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов – по которой метко прилетают FPV.
Так, разведчики уничтожили ЗРК "Стрела-10" и РСЗО БМ-21 "Град". В то же время были поражены еще одна "Стрела", ряд УАЗов, грузовик, несколько других автомобилей, в частности, с группой оккупантов.
Кроме того, благодаря дрону Black Fury бойцы нанесли успешное огневое поражение по ремонтной базе захватчиков и ангару с десятками единиц их техники.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО показали работу аэроразведчиков, артиллеристов и штурмовиков на Запорожском направлении. Совместными действиями защитники провели зачистку позиций врага, многих оккупантов взяли в плен.
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