Штурмовые действия, зачистка и маневры FPV-дронов: в ГУР показали эксклюзивные кадры огневой работы на Запорожском фронте. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как бойцы его подразделений ведут огневую работу по российским оккупантам. В частности, разведчики наносят захватчикам потери на Запорожье.

Видео дня

Эксклюзивные кадры опубликовали на сайте ГУР. На них можно увидеть работу аэроразведчиков из подразделений активных действий ГУР МО, огонь артиллерии и танков и штурмовые действия, а также зачистку позиций врага.

Кроме них на видео попали хладнокровные маневры наших операторов FPV-дронов.

На кадрах также можно увидеть немало военных стран-агрессоров, взятых в плен.

"Ликвидация российских захватчиков, вражеской военной техники, транспорта, оборудования, полевых складов продолжается!" – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики посетовали на украинские FPV-дроны, которые наносят им ощутимые потери на Купянском направлении. В некоторых случаях на оккупантов охотятся сразу несколько беспилотников.

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