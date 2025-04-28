Отработал ударный дрон: ВСУ поразили российскую РЛС на Курщине. Видео

Воины Сил обороны Украины уничтожили российскую мобильную радиолокационную станцию (РЛС) в Курской области. Поражение было нанесено с помощью ударного дрона.

Видео дня

Видео меткого попадания попало в сеть. Как пишет Telegram-канал "Досье шпиона", атака была проведена 20 апреля 2025 года.

Вероятно, украинские защитники поразили П-15 "Тропа" (по классификации НАТО Flat Face A) – мобильную двухкоординатную РЛС дециметрового диапазона волн, которая принадлежала армии РФ.

Эта РЛС предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов в пределах зоны видимости, определения государственной принадлежности и выдачи их координат (дальность, азимут) потребителям информации о воздушной обстановке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки защитники Украины обезвредили около 1160 оккупантов, а также 225 единиц вражеской военной техники и вооружения. Общие потери живой силы ВС РФ в войне против Украины составили 949 800 человек.

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