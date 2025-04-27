В воскресенье, 27 апреля, украинские военные развенчали заявление начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Силы обороны показали, как продолжают выполнять боевые задания в Курской области.

Видео дня

Отмечается, что только вчера группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий. Эффектное видео было опубликовано нашими бойцами.

"Вышли из Курщины? Не слышали. Пока глава генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об "освобождении" Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области", – говорится в подписи к видео.

В результате операторы ССО также заставили двух вражеских военных сдаться в плен. Одного военнопленного воины эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял сам.

"Работаем дальше!" – резюмировали происходящее на Курском направлении украинские военные.

Накануне, 26 апреля, стало известно, что украинские военные продолжают свое продвижение на территории Российской Федерации. В частности, в настоящее время идет операция в Курской области. Впрочем, обстановка в данном районе складывается не лучшим образом. В частности, в DeepState назвали села, которые до сих пор контролируют ВСУ.

Кроме того, российские военные объявили о якобы полном "освобождении" территории Курской области РФ от украинских сил. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил об этом кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

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