ВСУ отминусовали за сутки 1050 оккупантов и 31 артсистему – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 196 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В "груз-200/300" превратили около 1050 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 984 940 военных преступников из рядов российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 29 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 31 артиллерийскую систему (всего 28 386) и одну боевую бронированную машину (22 645) врага.

В небе защитники сбили 81 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 37 999), на земле обезвредили 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (50 015).

Всего за время большой войны Силы обороны уничтожили также 10 864 танков, 3902 единицы спецтехники, 3265 крылатых ракет, 1397 РСЗО, 1171 средство ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины провели масштабную весеннюю операцию на Купянском направлении фронта, сорвав планы россиян по расширению плацдарма. Защитники уничтожили и поразили сотни подземных укрытий армии РФ, склады боеприпасов, переправы через реку Оскол и десятки единиц техники.

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