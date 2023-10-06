Информация, которая поступает как с передовой, так и из оккупированных территорий, побудила к созданию антирейтинга бригад и полков оккупантов. Несмотря на то, что вся российская армия - это сборная солянка убийц, насильников, мародеров и военных преступников, даже среди них найдутся те, кого можно выделить в худшую сторону. Ниже предлагается антирейтинг из пяти худших российских подразделений, действующих на Донецком направлении.

На 5 месте можно разместить 5-ю отдельную мотострелковую бригаду имени Захарченко. Происходит это формирование еще от террористического батальона Оплот - одного из первых организованных формирований боевиков т.н. "ДНР". Организован он был боевиками Жилиным (ликвидированным спецслужбами РФ под Москвой в 2016 году) и Захарченко, ставшим потом главой т.н. "ДНР", также ликвидированным в Донецке 2018 году. В начале полномасштабной агрессии РФ, 5 бригада была достаточно грозным формированием, ведь ее кадровый костяк состоял с бойцов, воевавших у Саур-Могилы, ДАП, на других направлениях во времена АТО и ООС. Однако, в 2022 году этот кадровый костяк был, фактически, выбит и бригада комплектуется уже российскими мобилизованными. Отношение к россиянам у донецких командиров, мягко говоря, как к расходникам, не раз происходили конфликты из-за постоянных ущемлений командирами россиян, избиений мобилизованных. Бригада регулярно проводит мясные штурмы под Марьинкой и Красногоровкой, не считаясь с потерями. В расход идут и мобилизованные, и зеки, из существующего в бригаде подразделения Шторм, а ловлей беглецов занимаются специальные группы, которые у руководства бригады на мази и в боях не участвуют. По слухам, коррупция и кумовство - отличительная черта 5 ОМСБр.

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На 4 месте можно расположить 103 полк из состава 150 мотострелковой дивизии. На протяжении всей полномасштабной агрессии, 150 дивизия воюет в Донецкой области. Тяжелые потери полк понес еще в 2022 году при попытке штурмовать Мариуполь. Его военнослужащие непосредственно причастны к разрушениям, нанесенным Мариуполю, Волновахе и Марьинке и гибели от обстрелов огромного количества мирных жителей в городах и селах Донбасса, в том числе в Мариуполе. Для российских мобилизованных, 103 полк - одно из худших мест, куда можно попасть на службу. В последние месяцы это подразделение ведет постоянные и безуспешные штурмы Марьинки и несет там тяжелые потери. Боевой дух там крайне низок, поскольку все прекрасно понимают, что шансы погибнуть очень высоки, а надежды на успех у них попросту нет.

На третьем месте разместилась 114 отдельная мотострелковая бригада. Это формирование, как и большинство подразделений 1 армейского корпуса, являются переименованными "днровскими" частями. Ранее это был 11 полк, вел он происхождение от батальона Восток боевика-предателя Ходаковского. Как и в 5 бригаде, кадровый костяк был, в большинстве своем, выбит в 2022 году. Но, в отличии от 5 бригады, 114 ОМСБр не просто набирает в свои ряды донецких и российских мобилизованных. Это, своего рода, штрафная бригада, куда переводят штрафников, аватаров и “пятисотых" с других подразделений в качестве наказания. Особенно не повезло членам Шторм Z 114 бригады, для них там организована настоящая красная зона. В перерывах между штурмами, штормовцев охраняют караульные, под конвоем водят в туалет и не выпускают в город за покупками даже под охраной. Воюет эта бригада на северо-восточном фланге Авдеевки.

Жизнь в расположенной на втором месте 37 ОМСБр из Бурятии куда проще, чем в 114 ОМСБр. Для тех же зеков организованы выходы в магазин и с обеспечением, насколько известно, особых проблем нет. Тем не менее, занять почетное второе место этой бригаде было за что. Военные преступления - это ее отличительная особенность. Еще во времена боев за Киев, военнослужащие 37 ОМСБр совершали массовые убийства жителей Мотыжина и Ясногородки под Киевом. При отступлении, они разграбили села Киевской области, прославились массовой отправкой награбленного почтой к себе в Бурятию украшений, электроники и бытовой техники. Десятки ее военнослужащих, совершивших убийства, были идентифицированы. Многие из тех, кто участвовал в начале вторжения в Украину уже погибли, но свежемобилизованное мясо из Бурятии продолжило начатые бригадой традиции грабежей и изнасилований уже в Донецкой области. Именно в южной части сейчас области и расположена бригада. Отсутствие дисциплины, алкоголизм и перестрелки на его почве между солдатами - характерная особенность этой бригады. С мест отмечают, что именно этнические буряты отличаются повальным алкоголизмом и преступлениями против мирных жителей, в первую очередь женщин.

На почетном первом месте находится 155 бригада морской пехоты. Никаких сомнений, что именно она возглавит антирейтинг бригад не было. Пожалуй, если взять всю группировку оккупационных войск в Украине, а не только Донецкий участок фронта, то 155 ОБрМП возглавит и его. Она воплощает все возможные пороки, а воинским подразделением назвать ее не поворачивается язык. Массовые убийства и грабеж в Ирпене и Буче, обсрелы мирных украинских городов на Донбассе, убийства и изнасилования мирных жителей уже там. Мясные штурмы и катастрофические потери личного состава и техники при штурмах Угледара. Бригаду несколько раз собирали по новой и даже мобилизованных для этого не хватало. Ей свойственны все перечисленные выше негативные качества других полков и бригад. Дурная слава 155 ОБрМП разошлась по всему Тихоокеанскому флоту, когда матросов начали снимать с кораблей и отправлять в бригаду для новых штурмов украинских позиций под Угледаром. Никакая другая бригада не впутывалась в такое количество внутренних скандалов, бунтов рядового состава против её неадекватного руководящего состава. 155 бригад морской пехоты занимает почетное место худшей российской бригады.

Вот такой вот получился антирейтинг оккупантов. Позитивным моментом для Украины есть то, что неорганизованность и бестолковость РФ способствует оперативному истреблению личного состава оккупантов. Именно участники этого рейтинга несут самые большие потери в людях и технике на Донбассе.