Антирекорды и накопление техники, которую могут задействовать на новом театре боевых действий: анализ потерь армии России за месяц

В сентябре потери российских оккупационных войск продолжили снижаться практически по всем категориям, устанавливая очередные антирекорды. Фактически прошлый месяц стал не только наименее "урожайным" в вопросах потери людского и механизированного ресурса РОВ в 2025 году, но в ряде категорий показал минимальные значения и за весь период полномасштабного вторжения.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В сентябре РОВ потеряли 28 490 человек, что стало не просто самым низким показателем в этом году, но и с апреля 2024 г.

В прошлом месяце оккупанты захватили 241 км² территории Украины, что меньше, нежели в июне, июле и августе. При этом пропорция потерь РОВ к захватываемым территориям составляет 118 тел/1 км², что куда лучше всех летних показателей, причем как в месячном, так и в недельном выражении.

Напомню, что за три месяца летнего наступления российские оккупанты захватили 1 569 км², при этом потеряв 93 580 личного состава, вследствие чего пропорция потерь к захватываемым территориям у РОВ в летний период составила 60 тел/1 км².

В целом с начала 2025-го армия страны-агрессора захватила 3 105 км², понеся потери с начала года в 320 520, а пропорция потерь к захватываемым территориям составляет 103 тел/1 км², что хуже показателя 2024 года.

Потери танков

В сентябре российские оккупанты потеряли 68 танков, что стало самым низким показателем за весь период полномасштабного вторжения. Вот такой на первый взгляд досадный рекорд, но я бы не торопился с выводами.

Разумеется, нас радовали показатели октября 2023 года, когда на волне начала Авдеевской наступательной кампании враг терял танки сотнями – 521 за месяц, но сейчас РОВ настолько истощили свои запасы ОБТ, что вынуждены их экономить. Потери танков привели к тому, что на складах и в центрах хранения по России осталось около полутора тысяч пригодных к восстановлению боевых машин разных типов – от Т-54/55 до Т-72А.

В целом худшие показатели находящихся на хранении танков, пригодных к восстановлению, у Т-80Б/БВ, Т-80У/УД, Т-54/55. Танки Т-90С вообще исчезли со складов.

Фактически за вторую половину 2025-го и до конца 2026 года у России могут полностью опустеть все центральные базы резерва танков (ЦБРТ), что приведет к тому, что РОВ смогут рассчитывать в скором времени исключительно на внутреннее производство с нуля, а также на вероятные поставки от стран-союзников, например КНДР. Но, с учетом низкой активности ОБТ в зоне боевых действий, следует отметить и процесс фактического накопления танков у противника.

Потери ББМ

В сентябре потери оккупантов в категории боевых бронированных машин также показали абсолютный антирекорд – 65 единиц.

Это не только самый низкий показатель за весь период полномасштабного вторжения в Украину, но и впервые ниже, чем потери танков. Такая диспропорция отмечается впервые, поскольку ББМ всегда применялись в большем количестве, чем ОБТ.

Причины этого антирекорда те же, что и с танками, – тотальная экономия ББМ в войсках противника.

Потери ствольной артиллерии

В сентябре РОВ потеряли 1 076 единиц ствольной артиллерии, что продолжило общую тенденцию к снижению показателей потерь противника. С января 2025 года это самый низкий показатель, который, вполне ожидаемо, будет и в дальнейшем идти вниз из-за тех же проблем, что начали возникать со ствольной артиллерией у РОВ, как и с ОБТ и ББМ.

На сегодняшний день российские оккупационные войска обеспечиваются артсистемами не столько за счет своего производства, которое ничтожно мало по сравнению с реальными потребностями, сколько за счет продолжающегося восстановления советского наследия с хранения, которое изрядно истощилось. По факту 2026 год станет для РОВ в вопросах поставок ствольной артиллерии кризисным настолько, насколько в вопросах ОБТ и ББМ стал 2025-й.

Потери РСЗО

Потери реактивных систем залпового огня у РОВ за сентябрь составили 29 единиц, что является лучшим показателем с апреля этого года.

Небольшой, но заметный рост потерь этих систем обусловлен все большим появлением в зоне боевых действий северокорейских РСЗО 240-мм М1985/М1991 и 107-мм Type 75 – и их уничтожением.

Потери ПВО

В течение сентября РОВ потеряли 11 систем ПВО, что также не является особо выдающимся показателем. Причина аналогична той, из-за которой снижаются прочие категории, – истощение.

Потери автотранспорта

Стабильно высокий показатель потерь демонстрирует категория автомобильного транспорта, которого РОВ в сентябре лишились в количестве 2 875 единиц.

В целом легкие транспортные средства полностью вытеснили из зоны боевых действий традиционные ББМ, ОБТ и специализированные бронеавтомобили, что и делает эту категорию надолго основной статьей потерь в технике у противника.

Потери спецтехники

В категории спецтехники традиционно среднестатистический показатель потерь – 27 единиц. Каких-либо существенных изменений в ней не предвидится.

Выводы

В сентябре потери российских оккупационных войск продолжили демонстрировать снижение практически по всем категориям механизированной компоненты, что обусловлено как жесткой экономией командованием РОВ техники в войсках, так и истощением самого производственного и восстановительного ресурса.

В свою очередь, отсутствие стабильных, существенных потерь, составляющих либо превышающих ежемесячные производственные возможности предприятий российского военно-промышленного комплекса, приводит к нежелательному накоплению в каждой из категорий. Это накопление со временем может привести к восстановлению довоенного потенциала РОВ и, совершенно не исключено, сосредоточению его на новом театре боевых действий, где отсутствуют такие угрозы для механизированной компоненты, которые есть в Украине, – многокилометровые kill zone.

Что же до снижения потерь личного состава, то, к сожалению, в сентябре не было отмечено даже приблизительного решения этого вопроса. В свою очередь, в России уже запущен процесс гибридной всеобщей мобилизации, прикрываемой круглогодичной обязательной. То есть, как и ожидалось, командование РОВ в вопросе продолжения войны с Украиной будет полагаться не на технологические решения и технический рывок, а исключительно на людскую массу и ее количественное превосходство.

Вторая армия в мире уверенно и бесповоротно превратилась в скопление маршевых батальонов, а не бригад, полков, дивизий…

Демилитаризация и денацификация армии России проходят строго по плану.