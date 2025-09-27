Призывать в армию страны-агрессора будут круглый год: чем грозит всеобщая мобилизация россиян Украине, странам НАТО и бывшего СССР

Россия готовит юридический фундамент для проведения всеобщей мобилизации, которой станет закон об обязательном круглогодичном призыве россиян. В Госдуме РФ в первом чтении был принят законопроект, согласно которому призыв граждан на военную службу будет проходить в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. К чему это приведет и чего ожидать? Давайте разберемся.

Подробнее о ситуации – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

О подготовке в России оснований для проведения всеобщей мобилизации я писал уже неоднократно, отмечая, что так же, как и в 2022 году, она получит название наподобие "частичной", "сталинской" "красноармейской" и т.д. Что же, сейчас процесс запустили под видом обязательной мобилизации, которую сделают в РФ круглогодичной.

И хотя авторы законопроекта пытаются сгладить острые углы заявлениями о том, что отправлять к месту службы будут призывников как и прежде – два раза в год, в это слабо верится с учетом подосновы и первопричины этого процесса.

А теперь в числах, что может дать новая форма обязательной мобилизации российской армии?

Людской ресурс

Когда я говорил о неизбежности проведения в России очередной всеобщей мобилизации, то отмечал, что в ее рамках должно быть собрано более 300 тысяч мобилизованных и ориентиром могут стать не менее 500 тысяч человек. Этого должно будет хватить российскому командованию для поддержания нынешнего темпа ведения боевых действий в Украине на 2026 и 2027 годы, а также на формирования резервных сил, которые могут быть использованы даже на совершенно другом, новом театре боевых действий.

Но что же дает обязательная мобилизация командованию РОВ по количеству?

Обязательный призыв в России, весной и осенью, в последние годы практически всегда соответствовал среднестатистическому показателю в 130 тысяч +/-5%. Таким образом в течение года под обязательную мобилизацию подпадало 260 тысяч человек.

Но вот ведь вопрос: если к весенней и осенней фактически будут добавлены летняя и зимняя, то будут ли эти 260 тысяч распределены на 12 месяцев или же требования к сбору людского ресурса в новые сезоны будут те же? Более чем уверен, что скорее второе, нежели первое, иначе в чем тогда смысл?

Таким образом российская армия в течение года будет пополняться минимум 500 тысячами мобилизованных. Надо же, какое удобное для командования РОВ количество. Правда, если они будут иметь тот же статус срочников, то массово их отправлять в зону боевых действий не смогут, а лишь после подписания контакта. Хотя не исключено, что и это правило в скором времени изменится. Но не забываем при этом и о добровольной мобилизации с подписанием контрактов с МО РФ.

На сегодняшний день показатель добровольной мобилизации в России составляет около 30 тыс. человек в месяц или около 360 тыс. в год.

Не трудно подсчитать, что суммарно в России в течение года смогут собрать 860 тыс человек. И пускай не все они будут отправлены в зону БД, но большинство – да. Ведь для условного срочника переход в статус контрактника обусловлен подписью контракта, а это уже задача командира и его методов морально-психологического и физического принуждения к совершению данного акта "патриотизма".

В итоге Россия будет иметь возможность не только увеличить свою группировку в зоне боевых действий в Украине, но и сформировать ударные силы для разжигания еще одного конфликта – либо на европейском театре боевых действий, либо на одном из участков по своей границе со странами бывшего СССР.

Риски

То, что Россия, стремительно теряющая технику и испытывающая острый, а порою критический дефицит по ряду категорий военной техники, перейдет в итоге на войну преимущественно маршевыми батальонами – пехотой, было понятно еще в 2024 году. Но, к сожалению, с того времени не было принято решений на опережение, которые бы способствовали повышению уровня потерь у противника.

Сейчас Россия масштабирует сбор людского ресурса, что делает проблему повышения потерь врага не просто актуальной, а критически острой.

В свою очередь если в Украине этот вопрос окончательно не решен, то что уже говорить о Европе, которая в принципе не готова к войне с российскими оккупационными войсками?

Условно говоря, группировка численностью в 150 тысяч человек представляет для любой европейской страны максимальную опасность. В апреле этого года я публиковал обзор условий, сил и средств, которые могли бы быть использованы Россией против Польши, для, например, прорыва через Сувалкский коридор – "Российская угроза заставила Польшу и страны Балтии принять ряд мер: насколько они готовы к вероятному вторжению".

И с учетом нынешних возможностей России сформировать представляющую угрозу для Польши 100 тысячную группировку РОВ вполне по силам. А с учетом дополнительного притока людского ресурса через обязательную мобилизацию, так еще и поддерживать жизнеспособность такой ударной группы в долгосрочной перспективе.

Более чем уверен, что у многих таких цифры вызовут диссонанс и мне приведут в пример то, что только сухопутные войска Польши насчитывают около 110 тысяч, а мобилизационный резерв страны с население 37,5 млн составляет около 600 тысяч. Это явно указывает на несоответствие сил сторон, а потому одна из сильнейших стран ЕС вряд ли окажется под прямым ударом со стороны РФ.

Разумеется, все это на первый взгляд звучит крайне позитивно, но есть ряд нюансов.

Первый заключается в том, что у Польши нет полноценных линий обороны по границе с Россией и Беларусью и стотысячная ударная группировка будет проходить по территории республики как нож сквозь масло.

Второй нюанс – стотысячная российская группировка будет концентрироваться ударным клином, в то время как польские войска будут по большей части рассредоточены.

Третий нюанс – скорость компенсации потерь, которая у России с ее добровольной и обязательной мобилизацией будет проходить намного быстрее. В свою очередь в случае вторжения РОВ в Польшу значительная часть населения этой страны бежит из нее из-за страха войны, а доля мобилизуемого мужского населения составит до 25% добровольцев от общего количества.

И это объективная реальность для любой страны – Украины, Польши, Франции, Финляндии и прочих – реальная доля добровольцев среди мужского населения пригодного к мобилизации редко когда превышает четверть, а зачастую – наполовину меньше.

Поэтому Россия, имея два инструмента для пополнения своих вооруженных сил, добровольный и репрессивный, в ближайшее время может стать серьезной угрозой не только для Украины, но и для любой страны НАТО.

Итог

Переход России на круглогодичную обязательную мобилизацию – это гибридный инструмент пополнения оккупационных войск в формате всеобщей мобилизации.

Командование РОВ в полной мере сможет пополнить свои войска не только для продолжения затяжной войны с Украиной, но и расширения возможностей по агрессии против как стран ЕС, так и бывших советских республик.

Законопроект, который трансформируется в закон и будет принят в обязательном порядке в Госдуме – это один из ярчайших маркеров готовности РФ воевать против всех и вдолгую, что также говорит о неизбежности того, от чего так пытались абстрагироваться на Западе – Третьей мировой войны.