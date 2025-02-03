АОЗ тоже несет ответственность за провал закупок для военных, – Рахманин

В провале закупок для военных виновно как Министерство обороны Украины, так и Агентство оборонных закупок (АОЗ). И хотят министерство несет больше ответственности, оправдывать АОЗ тоже не стоит.

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Об этом заявил член Комитета по обороне Украины Сергей Рахманин во время подкаста "УП".

По его мнению, ответственность за эти закупки несет Минобороны и его глава Рустем Умеров, но и АОЗ не следует оправдывать.

"Руководитель Министерства обороны должен нести кадровую ответственность, но АОЗ как структура тоже не справилось со своими функциями. Оно является крайне неэффективным закупщиком, поэтому руководитель АОЗ также должен нести кадровую ответственность", – подчеркнул Рахманин.

По его словам, АОЗ и Минобороны – это разные структуры, но первая была создана второй и подчинялась ей. Поэтому глава Минобороны, как и глава АОЗ, должен нести ответственность. Сам условный конфликт между Минобороны и АОЗ – это неправомерно, ведь АОЗ подчиняется министерству.

"Государственное предприятие Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" – это всего-навсего центральный закупочный орган, в отношении которого Министерство обороны является центром управления. Оно определяет его финансовую политику, оно распорядитель средств. В отличие от АОЗ оно имеет перечень функций, прописанных в нормативной базе и в действующем законодательстве", – объясняет член Комитета по обороне.

Он отмечает, что по закону ответственность за закупки лежит на Минобороны, а не на АОЗ. Оно тоже ответственно, но министерство само расширило его автономность и сделало очень самостоятельным, создав специальный наблюдательный совет, который должен был контролировать работу закупщиков.

В то же время сам вопрос этого совета неоднозначен, потому что фактически, по мнению Рахманина, НАТО не требовало от Украины его создания, как об этом говорят. Да, в странах Альянса есть такой совет, но не во всех, и это был скорее совет. К тому же если брать функционал наблюдательного совета США или другой страны, он сильно отличается от Украины. Ведь там в совет обязательно входят члены парламента, контролирующие закупки.

"Министерство обороны – это не какое-то АОЗ или какое-либо другое государственное предприятие, которых около сотни, оно имеет четкие цели и функции. Именно Министерство обороны планирует оборонный бюджет, оно отвечает за оборонную способность государства. Это прописано в законе об обороне. То есть Министерство обороны организует оборонные закупки, не АОЗ, не ДОТ или "Укроборонпром"", – отмечает член Комитета.

Он добавил, что в настоящее время АОЗ, имеющее более 300 человек сотрудников, в течение года поставило следующее количество боеприпасов:

одного вида на 3-4 месяца хватит;

второго – на месяц;

третьего – на неделю;

четвертого – 4 дня;

пятого – на один день;

другого – на четыре часа

"Это цифры, с которыми очень трудно спорить, это демонстрация, насколько АОЗ является эффективным закупщиком. Это в первую очередь провал Министерства обороны, потому что оно сделало таким АОЗ, оно назначило такого руководителя, оно так обеспечивало их работу", – заключает Рахманин.