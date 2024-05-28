Если россия нападет на одну из стран НАТО, то этому государству придется ждать не менее двух недель, пока союзники по блоку придут на помощь. Все будет зависеть от того, будет ли у страны предупреждение о потенциальной атаке и будут ли лидеры иметь смелость начать действовать перед нападением.

Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью румынскому телевидению. Он упрекнул некоторых западных лидеров, которые не хотят начинать какие-либо действия из-за риска "эскалации".

Здесь самое страшное даже не то, что сказал Ходжес, а то, что это было сказано и воспринято как нечто новое, о чём раньше не знали, а точнее — просто не задумывались, и ещё точнее — даже не хотели задумываться об этом.

Но ЧТО ОСТАНЕТСЯ за две недели от любой из стран Балтии? Вот почему все они, как и Польша, говорят, что предоставят свои войска Украине, если мордор прорвёт фронт, — Шпигель о такой их готовности уже сообщил. Ведь если они станут следующими — на НАТО надежды нет: даже если ещё захочет помочь, нужно ждать две недели.

Наконец — когда в Европе уже запахло жареным — раскрывается, что такое НАТО…