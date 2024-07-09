Армии Путина не хватает танков, но диктатор может вести долгую войну: эксперт объяснил нюанс

Страна-оккупант Россия испытывает проблемы с обеспечением войска бронетехникой, в частности, производство танков ограничено количеством 200 единиц в год. Тем не менее, российская армия имеет объективную возможность вести длительную войну.

Видео дня

Причина заключается в больших финансовых ресурсах, которыми до сих пор владеет Кремль, а также в поддержке российской диктатуры другими диктатурами. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"У них безграничная площадка перегруппировки бюджета. Фактически половину бюджета они могут бросить на войну, а относительно оставшейся половины сказать россиян: мы не едим, не спим, но должны воевать", – отметил он.

По словам Крамарова, именно так поступает любой авторитарный режим – тратит колоссальные средства на вооружение за счет собственного народа.

Эксперт также напомнил, что кремлевский режим получает большую военную помощь от режима в Северной Корее, которая "наконец-то получила единственный рынок сбыта – Россию – для снарядов и определенных типов артиллерии".

"Они это производили, но никогда не могли продать из-за международных санкций. И сейчас они могут очень многое поставлять в Россию. Фактически речь идет о северокорейском экономическом чуде типа того, что было в Германии в 1960-х или в Италии в 1970-х – просто потому, что они будут сплавлять России все вооружение, которое только могут", – подчеркнул эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "ВСУ могут взять большую группировку армии РФ в котел. Офицер Крамаров назвал главное условие".

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны могут сорвать наступательные операции армии РФ, если Запад продолжит снимать ограничения по применению его вооружения для поражения военных объектов на территории России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.