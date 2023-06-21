'Армия дронов' работает: ВСУ на Луганщине уничтожили техники оккупантов на миллионы долларов. Видео

Украинская "Армия дронов" продолжает уничтожать российских захватчиков и их вооружение на разных участках фронта. Благодаря этим ударным БПЛА на Луганщине за два дня было "демилитаризовано" несколько единиц техники врага на миллионы долларов.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он также показал кадры работы дронов по вражеским целям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это результат работы роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко дронами-камикадзе на Луганщине", – написал Лысогор.

В общей сложности за эти двое сутки враг потерял танк, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, автомобиль "Урал" и командно-штабную машину "Кушетка-Б". Все они были поражены дронами-камикадзе Сил обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэроразведка украинских пограничников атаковала оккупантов под Бахмутом на Донетчине. Удары пришлись по блиндажу противника.

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