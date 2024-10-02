Армия Путина безумно истощает ресурс на войне: в России боятся, что все закончится очень плохо. Интервью с Иваном Ступаком

Российская оккупационная армия начала наступление год назад – в октябре 2023 года. Вопреки военной науке, которая предполагает определенную логику наступательных действий, четкие цели и паузы, враг бросает на украинский фронт новые и новые силы, состоящие из "биомусора", и ведет наступление в режиме нон-стоп с единственной целью – не останавливаться. Эта тактика, с одной стороны, приносит реальные "дивиденды", но с другой – может сыграть с оккупационной армией злую шутку. Такие страхи присутствуют в российской интернет-среде. Там опасаются, что армия РФ "сломает руки, ноги, спину", а украинцы через несколько недель вернут себе все, что россияне захватывали месяцами.

Эта версия имеет право на существование, ведь взявший большой темп враг истощает свой ресурс – и человеческий, и материальный – с бешеной скоростью. Несмотря на то что ресурсы России превосходят ресурсы Украины, они явно не безграничны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Главком ВСУ генерал Сырский определил задачи и приоритеты на октябрь. В частности, речь идет о "мобилизационных аспектах, усилении эффективности управления действиями войск, повышении качества подготовки наших воинов, необходимости оперативного обобщения и учета боевого опыта и наращивании результативности огневого поражения противника", – сообщают в Генштабе. Пока российская оккупационная армия, к сожалению, на пике возможностей. Какие решения и действия нужны, чтобы перехватить у врага инициативу, в частности в следующем месяце?

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– Нет такого ответа на следующий месяц. Я бы хотел сказать, что у нас есть дальнобойное оружие, что все супер, но есть комплекс всего. К сожалению, у россиян просто арифметически всего больше, чем у нас, – в людях, в возможностях. Они готовы положить свою экономику ради победы в этой войне, готовы бросить на войну 40% госбюджета. Кремль пользуется тем, что в России нет политиков, которые могли бы противостоять этому, нет оппозиционной фракции и т.д. К сожалению, такие диктаторские режимы в этом выигрывают.

Нам нужны люди, нужно производство. Да, у нас есть производство, но оказывается, что его недостаточно. Мы должны держать определенные локации политически, не отходить от них, потому что именно политически они важны. Есть и проблемы в армии, где еще осталась советчина.

Поэтому сказать, что может нам помочь изменить ситуацию уже в следующем месяце... По большому счету, ситуация не изменилась за последние 24 месяца.

– Да, согласна с вами. Но, может быть, в этом случае в нашу пользу может сыграть погодный фактор. Надвигается похолодание...

– Нет, к сожалению. Мы уже проходили эти истории в 2022, 2023 году. Говорили, что украинский чернозем не даст российской технике проходить… Этот чернозем не различает, какая техника едет, российская или украинская. Все вязнут одинаково. Все в окопах по пояс в воде. Это ужасно плохо для всех военных.

Предположим, через три недели дождей будет меньше тяжелой техники. Да, наступать в таких условиях труднее. Техника может где-то вязнуть, это действительно минус. Но тогда пойдут мотоциклы и будут наступать пешком. Следовательно, чтобы это полностью изменило ситуацию – нет.

– Действительно, враг начал наступление фактически еще осенью прошлого года. Но не было такого быстрого продвижения, как сейчас. С чем связан этот этап активизации? Враг имеет больше ресурса?

– Они нащупывают наши слабые места, проходят по всем направлениям. Это не секрет, что наши отдельные подразделения не укомплектованы. Например, условно, в батальоне не 300 человек, а 50, и они вынуждены держать широкий участок. На каждый метр людей не хватает. И враг этим пользуется, продавливает нашу оборону.

Они пользуются тем, что наши военные измотаны, что нет ротации, что эта широкомасштабная война длится уже 30 месяцев. Наши силы истощаются, а россияне находят новых и новых людей. Реально бросают на наши позиции "биомусор". Мы теряем лучших из лучших, а они просто мусор. У них есть преимущество в технике, в снарядах, в беспилотниках.

На отдельных направлениях, например в Угледаре, наши ребята держались на беспилотниках, но долгое время на них выезжать не сможешь, ведь враг атакует 24/7.

– К сожалению, карта боевых действий не внушает оптимизма, хотя действительно ситуация очень динамичная. Можно увидеть, что к югу от Купянска враг на определенное расстояние вклинился вглубь нашей обороны. Южнее этого участка он пытается вклиниться еще в нескольких местах, например вблизи Макеевки. Есть ли опасность того, что враг где-то может продвинуться на такое же большое расстояние, как и на Покровском направлении?

– Здесь можно только гадать. Все зависит от того, какие силы есть у них. Около месяца назад у россиян была истерика по поводу того, что они взяли слишком большой темп наступления. Говорят, в октябре будет год, как начали наступать, и не останавливаемся. Военное дело учит: наступаем, захватываем что-то, отдыхаем. Потом снова наступаем. Россияне говорят, мол, мы взяли такой темп и не знаем, чем это закончится. Или мы сломаем украинскую оборону и продвинемся на 200 километров вглубь территории Украины, или сами себе из-за такого темпа сломаем руки, ноги, спину, и украинцы через несколько недель вернут себе все, что мы захватывали месяцами, а то и годами.

Следовательно, они не знают, чем это закончится, ведь происходит безумное истощение ресурсов – и человеческих, и материальных. А они не бесконечны. Они просто прут и прут, без всякой военной нужды. Просто есть политическая цель – взять.

– Да, очевидно, некоторые населенные пункты в Украине враг оценивает как "политически важные". Но, как вы сказали, и для Украины также некоторые города важны с политической точки зрения. Относятся ли к таким Часов Яр, Покровск, Торецк? Будут ли Силы обороны пытаться удержать эти населенные пункты любой ценой?

– Нет, любая цена нам не подходит, ведь это человеческие жизни, это жизнь наших военных. Если проблему можно решить с помощью денег, это не проблема – это затраты. А у нас люди.

Покровск важен. Это финальный город на пути россиян к границам Днепропетровской области. Угледар был зажат россиянами с трех сторон. Единственная грунтовая дорога перебита.

Вопрос о том, удерживать ли те или иные населенные пункты, решается индивидуально. Если командование на месте видит, что пребывание там наших военных может повлечь за собой "котел" или даже тотальное уничтожение этой группировки, конечно же, бойцов нужно выводить. Все это решается сейчас, в настоящее время.