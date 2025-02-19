Армия Путина остановится и начнет 'зализывать раны', если получит свое. Интервью с Селезневым

Действия российской оккупационной армии в Украине напрямую будут зависеть от переговорного трека. Накануне знаковых переговоров и встреч враг прибегает к тактике террора, существенно усиливая активность и даже нанося удар по ядерному объекту – ЧАЭС. Исходя из заявлений Кремля, он по-прежнему не готов идти на уступки и компромиссы и настаивает на "освобождении" четырех "присоединенных" к России украинских областей.

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В этом контексте настораживает тот факт, что противник не достиг целей на Запорожье и Херсонщине и имеет большую группировку войск на юге нашей страны. Армия РФ прекратит боевые действия только в случае, если условия Кремля будут полностью удовлетворены. Тогда оккупанты начнут "зализывать раны" и готовиться к новому этапу агрессии в отношении Украины.

Такими оценками в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился военный эксперт Владислав Селезнев.

– По информации Генштаба ВСУ, 15 февраля стало самым тяжелым днем за все время полномасштабной войны – произошло 250 боевых столкновений. 14 февраля Россия нанесла удар по Чернобыльской АЭС. Считаете ли вы, что речь шла о "разовых" акциях накануне Мюнхенской конференции по безопасности или причина в чем-то другом?

– Я думаю, россияне продолжают свою тактику террора. Это своеобразный силовой аргумент на переговорные позиции участников переговоров. 18 февраля в Саудовской Аравии встречаются переговорные группы США и России, 19 февраля планируется еще один переговорный трек. Я рассматриваю это как элемент давления – мол, смотрите, какие мы сильные, мы готовы значительно активизировать свои усилия на поле боя, что, очевидно, приведет и к новым территориальным приобретениям, и к огромным потерям.

А удар по ЧАЭС очевидно был ядерным шантажом. Дескать, посмотрите, какие мы сумасшедшие, мы готовы идти в том числе и на такие риски, подводя мир к черте ядерной катастрофы.

– Высказываются предположения о том, что Путин и Трамп могут достичь соглашения о прекращении огня к Пасхе, 20 апреля, или к 9 мая. Допускаете ли вы, что для России такая пауза была бы приемлемой? Или, наоборот, когда погодные условия станут более благоприятными, Кремлю было бы выгоднее достичь еще больших успехов в Украине и лишь потом организовать паузу?

– Я думаю, что действия российской армии будут определяться переговорным треком. Условно говоря, если Путин и Трамп найдут компромиссное решение в части того, что они буквально заставят Украину отказаться от четырех "присоединенных" регионов РФ, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, то какой смысл проводить боевые действия? Россияне начнут "зализывать раны" и накапливать ресурсы для дальнейшей экспансии в отношении Украины.

Если этот трек не будет реализован, боевые действия продолжатся. Я плохо себе представляю, какими аргументами будет руководствоваться Трамп в случае даже попыток принуждения высшего военно-политического руководства нашей страны согласиться на такие условия. А именно такие условия в очередной раз подтвердил министр иностранных дел России Лавров. То есть они не готовы ни на какие территориальные уступки или компромисс. Таким образом, точек соприкосновения для выхода на переговорный трек пока нет.

Найдет ли Трамп соответствующие аргументы, чтобы заставить Путина пойти на этот трек? Путин пока уверенно чувствует себя на поле боя, какие-никакие силы и ресурсы у него есть не только на 2025-й, но и на 2026 год – об этом говорил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Поэтому очевидно, что у Трампа может не хватить аргументов, чтобы как заставить Путина действовать так, как он хочет, так и заставить нас, поскольку на первую половину года у нас есть ресурсы, которые поставила нам предыдущая администрация Байдена. Они позволяют нам уверенно пройти как минимум первую половину года.

Так что будем смотреть по итогам переговоров. Опять же, пока предварительных. Вполне возможно, что никаких итогов мы не услышим. Ведь Трамп и Путин по свой сути альфа-лидеры и попытаются проявить себя в качестве эффективных переговорщиков. Поэтому сейчас мы вряд ли узнаем даже о каких-то базовых договоренностях.

Поэтому нам надо: первое – запастись терпением, и второе – продолжать уничтожать боевой потенциал российской армии.

– Допускаете ли вы, что потенциал врага, его активность и скорость продвижения может снижаться?

– Они будут бросать все имеющиеся у них ресурсы, чтобы изображать свою уверенность и свое преимущество на поле боя. Возможны ли еще всплески такой активности на поле боя, с таким огромным количеством боестолкновений? Я бы такого варианта не исключал.

Вторая группировка войск сосредоточена на юге нашей страны, план врага по Херсону и Запорожью до сих пор не реализован. Поэтому вполне возможно, что противник будет пытаться как минимум изображать свою мощь и готовность продвигаться вперед на важных для себя участках фронта, задействовав для этого все свои ресурсы.

– Пока есть возможность изображать – будут изображать. А что потом? Допускаете ли вы, что далее будет лавинообразное снижение активности врага?

– Мы жили ожиданиями того, что потенциал российской армии будет выхолощен к началу октября прошлого года – об этом много говорил генерал Буданов. К большому сожалению, это не стало нашей реальностью. Поэтому оценивать сейчас потенциал российской армии я бы не рискнул. У меня такой информации нет. А опираться на открытые источники, в том числе достаточно авторитетные, после октября я бы не стал.

Думаю, только ситуация на поле боя будет для нас прояснять и потенциал противника, и его возможности.

– То есть остается только ждать и наблюдать.

– Важнее все-таки занимать более проактивную позицию, то есть определенные контратакующие мероприятия, маневренную оборону, которая приводит к росту потерь противника. Это нам на руку. Недавние кадровые решения в части усиления нашего руководства на наиболее опасных участках фронта, Драпатый и Наев, – думаю, это хорошая история. Надеюсь, их опыт, действенная работа офицеров Генштаба вместе с соответствующими ресурсными поставками на поле боя позволит нам как минимум не допустить провала.