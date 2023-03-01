Армия Путина сменила тактику и пытается 'кусать' нашу оборону, – полковник

Армия страны-оккупанта России сменила тактику. Вдоль линии фронта она пытается атаковать украинские позиции небольшими штурмовыми группами, брать в окружение населенные пункты и "кусать" нашу оборону.

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Однако организовать прорыв армия РФ не в состоянии. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

"Они изменили тактику. Эти небольшие штурмовые группы могут действовать вдоль линии фронта. Они пытаются кусать, прорывать оборону, создавать окружение наших городов и т.д.", – рассказал он. В то же время, по мнению Недзельского, "массированный удар они организовать не могут".

Он отметил, что оккупант, как во времена Второй мировой войны, избрал тактику заваливания позиций противника трупами своих солдат, в частности, мобилизованных. На отдельных участках фронта численность вражеских войск превышает численность украинских бойцов в 40 раз.

Однако в условиях современной войны такая тактика не срабатывает. "Украинская армия применяет современную артиллерию, ракетные установки и т.п. и эффективно уничтожает врага", – заявил полковник.

"Объективных возможностей для прорыва у российской армии уже нет. Основная ударная мощь врага уничтожена – бронетехника, авиация, личный состав. Но есть субъективный фактор – психически больной человек, президент Путин, заставляющий своих генералов действовать таким неадекватным образом", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, согласно сводке Генерального штаба ВСУ, армия оккупанта пытается проводить наступление на пяти направлениях. Враг пытается добиться успеха благодаря численному преимуществу – на эти участки фронта перебрасывается большое количество личного состава.