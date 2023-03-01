Полковник Недзельский: окончание войны – вопрос психиатрии, Путин уже проиграл. Интервью

Сегодня уже очевидно, что армия страны-оккупанта России проиграла войну в Украине. Враг пытается изменить тактику, "кусать" украинскую оборону, брать отдельные населенные пункты в окружение, бросать на передовую еще больше "чмобиков", но все напрасно. Организовать внезапную мощную наступательную операцию невозможно, поскольку военным разведкам Украины и союзников известны все перемещения оккупанта.

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К сожалению, глава Кремля Владимир Путин до сих пор этого не осознал, поэтому продолжает ставить новые цели и назначать новые "часы Ч" для "освобождения" Украины. Вопрос окончания войны – это вопрос психиатрии, поскольку никто не может спрогнозировать, как поступит этот психически больной человек. В то же время военная помощь Запада делает свое дело – помогает украинской армии методически уничтожать армию врага. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Недзельский.

– В свежей сводке Генштаба сообщается, что российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях. В то же время американский Институт изучения войны отмечает, что путинская армия пытается изменить тактику наступления в Украине, используя малые штурмовые группы, чтобы компенсировать текущие ограничения своей боевой мощи. Как вы оцениваете позиции оккупанта, в частности, на этих направлениях?

– Здесь я хочу напомнить слова начальника военной разведки генерала Буданова. По его словам, пока не фиксируется столь большая концентрация российских войск. Такую же информацию обнародовала и американская разведка – что предпосылок для массированного удара нет.

Но, действительно, они сменили тактику. Эти небольшие штурмовые группы могут действовать вдоль линии фронта. Они пытаются кусать, прорывать оборону, создавать окружение наших городов и т. д. Массированного удара они организовать не могут, поля усеяны трупами этих "чмобиков", но они идут и идут.

Объективных возможностей для прорыва у российской армии уже нет. Основная ударная мощь врага уничтожена – бронетехника, авиация, личный состав. Но есть субъективный фактор – есть психически больной человек, президент Путин, заставляющий своих генералов действовать таким неадекватным образом. Так же когда-то делал Жуков, который трупами заваливал позиции противника.

Следовательно, главная опасность состоит в том, что Путин – неадекватный человек. Он может сделать что угодно, в частности применить ядерное оружие.

– Мы видим, что очередная задача Путина "освободить" Донбасс к годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля, не была выполнена. Какую следующую "сакральную" дату может выбрать диктатор и какие новые задачи поставить своим генералам?

– Здесь мы снова можем говорить только о субъективных вещах и размышлять не как военные, а как психиатры. В прессе Путину уже был поставлен диагноз – "параноидальная шизофрения". А паранойя – это прежде всего мания величия. Он видит себя новым "императором", "собирателем русских земель" и т. д.

Он часто вспоминает о Екатерине, которая "300 лет назад завоевала Крым и Украину назвала Малороссией". Но при этом он забывает основателя Москвы Юрия Долгорукого. Его саркофаг находится в Киево-Печерской лавре. А это не 300 лет назад, это 12-й век. Таким образом, киевские русичи основали Москву. То есть, по логике Путина, Украина должна забрать Москву, не так ли? Железная логика.

К сожалению, роль личности в истории никто не отменял. Какая "сакральная" дата придет ему в голову и что он захочет к ней иметь – трудно спрогнозировать. Здесь мы снова упираемся в психиатрию. Как говорили латиняне, если бы у Клеопатры был короче нос, мир был бы иным. Так же, будь у Путина немного больше мозгов, мир был бы иным.

Хорошая новость в том, что это осознали наши западные партнеры. Они уже отказались от идеи заглядывать в глаза Путину и решили мощно помогать Украине. Там понимают, что наша страна сегодня фактически превратилась в форпост защиты Европы от российской агрессии и фашизма Путина.

– Мы видим, что сейчас фронт растянулся вдоль границ Украины определенной линией – с востока на юг нашей страны. Как вы думаете, целесообразно ли разделить этот фронт пополам, отрезать группировку врага на юге? Если да, есть ли у украинской армии такие возможности?

– Зачем нам делить фронт пополам? Я не вижу такой необходимости. Чтобы наступать на определенном направлении, враг должен сконцентрировать свои силы и средства. Но сегодня возможности украинской разведки очень велики. Плюс нам помогают союзники, в частности США. Их спутники постоянно находятся над территорией Украины и России.

Как только наблюдается концентрация войск в наступательном объеме, это становится известно, и мы начинаем укреплять оборону на этом участке фронта и насыщать его вооружением. Туда подводятся украинские войска, артиллерия, бронетехника, личный состав, САУ, HIMARS и другое современное вооружение, и группировка врага разбивается вдребезги.

Поэтому российские оккупанты никак не могут сконцентрироваться на направлении главного удара. А наступать широким фронтом – это безнадежное дело.

Внезапное наступление было возможно в прошлом, когда не было спутников, не было такого уровня военной разведки. Но сегодня скрыть скопление войск по большому счету невозможно.

Известно, что на отдельных участках фронта россиян в 20-40 раз больше, чем украинских бойцов. Но эта численность в условиях современной войны теряет свой смысл. Украинская армия применяет современную артиллерию, ракетные установки и т. д. и эффективно уничтожает врага. Если нам еще дадут ударную авиацию, например истребители F-16, то это вообще будет красота.