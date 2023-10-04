Армия Путина уже использует иранские ракеты: у Шойгу показали видео, ставшее подтверждением – Bild

Иран поставляет России ракеты, войска РФ используют их для войны против Украины. Речь идет об иранских 122-мм ракеты HE-FRAG семейства "Араш" для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Подтвердить факт поставок иранских боеприпасов государству-агрессору удалось благодаря видео, опубликованному российским минобороны видео: на нем видны ракеты, произведенные в Иране. Об этом заявило издание Bild и военные эксперты сообщества "UAWeapons".

Так, в "UAWeapons" обратили внимание на опубликованное МО РФ видео, на котором "засветились" произведенные в Иране боеприпасы.

"Украина: Впервые иранские боеприпасы появились на официальных кадрах минобороны России – показаны иранские 122-мм ракеты HE-FRAG семейства Arash для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", – отмечено в сообщении в сети Х, ранее известной как Twitter.

Видео дня

Ранее эксперты "UAWeapons" уже заявляли о том, что Иран передает России ракеты для "Градов": впервые подобное заявление было сделано в конце августа этого года.

Также, по данным экспертов сообщества, российские войска в Украине в течение определенного времени уже используют иранские снаряды 122/152 мм.

Ранее, несмотря на циркулировавшую информацию о передаче Тегераном Москве ракет для "Градов", подтверждений из официальных источников не было: речь шла о данных из неустановленных источников или от российских "военкоров". Но сейчас подтверждение получено из официального видео МО РФ.

Иранский вариант ракеты для РСЗВ БМ-21 "Град", относящейся к самым распространенным в мире, как пишет Bild, носит название Arash-1. Ракета дальностью в 21 км имеет осколочную боеголовку.

"Две недели назад в Нью-Йорке президент Ирана Эбрагим Раиси отрицал, что Иран снабжает Россию оружием. Но на той же неделе министр обороны России Сергей Шойгу посетил иранский выставочный центр оборонной промышленности в Тегеране. Там Шойгу осмотрел, среди прочего, беспилотники-камикадзе, ракеты, крылатые ракеты и системы ПВО. Министр обороны России явно вернулся из Тегерана не с пустыми руками. И Россия, и Иран заявили, что хотят укрепить свое военное сотрудничество", – констатирует Bild.

Издание также подчеркнуло, что с высокой долей вероятности к Беларуси и Ирану, уже поставляющим России оружие и боеприпасы, вскоре присоединится также Северная Корея.

Напомним, накануне стало известно, что Иран может передать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Они способны поражать цели на расстоянии 300-700 километров. О намерениях Тегерана и Москвы заключить такой контракт речь шла еще в прошлом году, но этой осенью реализацию сделки называют реальной.